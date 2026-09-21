Declaró el acusado de asesinar a Federico Aramburú: “Nunca dejaré de pedir perdón por esta tragedia”

La sala Voltaire del tribunal de apelaciones de París estaba repleta el lunes. Los videos de la terrible noche en que el ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu (42) fue asesinado a tiros se sucedían en la pantalla dentro del recinto para demostrar donde estaban sentados Loik Le Priol (32) y Romain Bouvier (34) , los dos acusados del crimen.

Mientras el juez, el jurado, el abogado general observaban, la defensa y la parte civil preguntaban. Rafael Nogueras, abogado de Le Priol preguntó a su cliente: “¿Qué tiene que decirles a la señora Aramburú y a sus tres hijos?”.

“Que yo era el dinosaurio que se comió a su padre. El comentario del pequeño (el hijo) sobre el dinosaurio me partió el corazón. De todo corazón, les pido perdón” respondió el acusado y ex comando de las fuerzas especiales de la marina francesa.

Es que la semana pasada, María Aramburú, viuda de Federico, contó que su hijo Santi fue entendiendo de a poco lo ocurrido con su padre y que una de las diferentes versiones que creyó hasta llegar a la del homicidio fue la de un dinosaurio que se lo había comido.

En tanto, el tribunal dispuso que este viernes se conocerá la sentencia y la pena en expectativa que enfrentan los dos acusados es la de prisión perpetua.

Durante el interrogatorio, los abogados de la parte civil recordaron que los psiquiatras que declararon en el debate afirmaron que Le Priol actuó “por una humillación narcisista” , luego que Aramburu lo empujó de la silla durante una discusión en el bar Le Mabillon , en el Boulevard Saint-Germain de París, la madrugada del 19 de marzo de 2022.

En la audiencia -que comenzó a las 9 y finalizó a las 18 de la capital francesa- también se exhibieron videos que se encontraron en su computadora y su celular, y revelaron los vínculos de Le Priol con la ultraderecha francesa y el neonazismo.

Con su camisa celeste de mangas largas, Le Priol se sentó en el box de cristal. Le sacaron la esposas y así acomodó el micrófono para responder las preguntas.

En su descargo, el acusado sostuvo que actuó “en legítima defensa” porque creyó que Federico y su amigo y socio, Shaun Hegarty, podrían haberlo matado durante la pelea en el bar y a la salida del mismo, aunque los dos ex rugbiers no estaban armados.

Cuando comienza a proyectar los videos de las cámaras de seguridad del Mabillon en los que se vio a los acusados y a Aramburú y Hegarty sentados en mesas contiguas en la terraza, Le Priol comenta: "Es interesante mostrar estos momentos. Captura el ambiente de esa noche. No hay tensión en ese momento".

El juez le preguntó cómo fueron las conversaciones, pero el acusado prefirió recalcar que se reían mucho: "No lo sé, pero se ve muy gracioso. Todas estas explicaciones pretenden ayudar a comprender la escena, no justificarme. Nunca dejaré de pedir perdón por esta tragedia".

"Creo que siempre intenté dar una buena imagen. Pero eso no cambia el hecho de que tenía algunos defectos. Creo que pasé por dos fases, con buenos y muy malos momentos", respondió Le Priol respecto al consumo de alcohol, la posesión de armas y sus conductas de riesgo.

Luego se refirió a que en estas dos semanas de juicio, en las que declararon peritos en salud mental y dijo que fueron "como un psicoanálisis" y explicó: "Se entienden muchas cosas. De repente, se ilumina la mente y se comprende. Hay muchas cosas que no había asimilado ".

"¿Cree que Loik Le Priol es diferente de la persona que era al momento de los hechos?", le preguntó el presidente del tribunal. "No me corresponde decirlo. Pero lo que sí sé, si me atengo a los hechos, es que pasé casi cinco años detenido. Y estuvo la fase muy difícil del aislamiento", respondió el acusado.

"No es poca cosa separar a un padre de sus hijos. Somos responsables de ello. Cuando uno está solo durante un año y medio, enfrentándose a sus demonios, se da cuenta de muchas cosas", admitió Le Priol y recordó: "Cuando iba a la escuela, tenía una mochila Eastpak con la bandera francesa. Eso bastó para que me tacharan de fascista ".

En otro tramo de su declaración reconoció haber sido "susceptible" a la propaganda de la extrema derecha encontrada en su mochila, cuando tenía 15 o 16 años, y que la posterior baja del servicio militar fue muy difícil para él.

"Fue una gran decepción a los ojos de los demás. Siempre he dependido de la opinión ajena. Buscamos la satisfacción en la mirada de los demás. Fracasé", indicó.

El juez volvió a la noche del crimen y mencionó las tres bofetadas que le dio a Hegarty: "Hubo agresión física. Participé claramente en la escalada en ese momento ."

Respecto a que un guardia de seguridad del bar afirmó haberlo visto sacar un brazalete policial y un revólver, Le Priol dijo que sacó su brazalete, pero sin ponérselo en el brazo, y negó haber sacado su arma y cargado el tambor delante del testigo.

También negó haber dicho "voy a matarlo", al referirse a Aramburú con un camarero del bar tras los primeros incidentes.

"Es una mentira, que salió a la luz un año y medio después, justo cuando el argumento de la premeditación empezaba a desmoronarse. Nunca hice esas declaraciones. Si hubiera querido dispararles a esos jugadores de rugby, lo habría hecho durante la pelea ", dijo.

—Cuando corre hacia ellos, lleva un arma ¿Pensó que podría usarla?— preguntó el juez.

—Absolutamente no. Para mí, sacar una pistola es una circunstancia excepcional. He estado armado toda mi vida , desde los 16 años— respondió Le Priol.

—¿Por qué lleva una pistola cargada?— repreguntó el presidente del tribunal.

— Siempre llevo una pistola y una vacía en mi apartamento.

—Cuando lleva una pistola cargada, ¿cree que podría usarla si hay peligro?

A continuación, el juez le consultó sobre su partida a la carrera del bar y que en ese momento se lo veía muy enfadado, "en modo combativo".

"Correr me sienta bien. Entiendo lo que está saliendo a la luz sobre mis intenciones detrás de mi plan mortal. Nunca quise hacerlo. No tenía mi arma en la mano", dijo Le Priol, quien remarcó que "jamás" su postura fue una señal de que deseaba matar a los ex rugbiers.

A su turno, el abogado defensor le preguntó sobre su ideología y el acusado admitió haber participado del GUD, un grupo ultraderechista.

"Ha habido ministros involucrados con la GUD. En un momento dado, lo admito, creí en ella. Me engañé a mí mismo. Lo que quiero, sobre todo, es no eludir mis responsabilidades", señaló.

Tras varias preguntas, Le Priol admitió a su vez, que le pidió a Lyson R., su pareja y quien estuvo presente al momento del crimen, que destruyera la tarjeta SIM de su teléfono celular "para destruir pruebas".

A su turno, el fiscal Philippe Courroye interrogó a Le Priol sobre su personalidad y su pasado. "Ya le dije al juez que participé en manifestaciones durante mi juventud", sostuvo el acusado cuando le mostraron fotos de manifestaciones neonazis.

Los abogados de Hegarty, a su vez, mostraron capturas de pantalla y vídeos en los que se incluyó una conversación con Lyson R. en la que él usa la palabra "nigger" (negro, despectivamente). "Fue un error tipográfico", respondió Le Priol, lo que generó comentarios de indignación dentro de la sala.

Uno de los abogados le mostró un documento encontrado en su teléfono, que incluye un plan para un ataque terrorista contra una sinagoga , sin mencionar que Le Priol era el autor.

“No leo inglés”, respondió el acusado y agregó: "Este tipo de documentos se encuentran en grupos militares y policiales; todos conocemos esos grupos. Se guardan automáticamente en los teléfonos. Todo el mundo lo sabe”.

Volviendo al inicio de los incidentes con los ex rugbiers, el acusado refirió: "No recuerdo en absoluto haber abofeteado a Shaun Hegarty. Obviamente, con los golpes y el alcohol, no recuerdo mucho de la noche. La memoria a veces nos falla, como vimos con los testigos. El video me permitió recordar, revivir recuerdos, comprender".

"Y entonces, en un puro reflejo militar , mientras me sujetaban por la espalda, saqué mi arma y apreté el gatillo hasta que se detuvo . No pensé en nada. Me destrozaron la nariz, me rompieron los dientes y vi borroso. No entiendo qué está pasando", describió Le Priol, quien se refirió a una "desconexión con la realidad".

Y continuó: “Lo único que sé, de lo único que estoy seguro, es que en el momento en que estaba en medio de la acción , actué por puro instinto militar. Eso no me exime de nada. Apreté el botón hasta que se detuvo sin siquiera comprender lo que estaba sucediendo”.

Consultado de por qué fue a buscar a las víctimas hasta el hotel luego de la pelea en el bar, Le Priol indicó: "El experto en psiquiatría habla de una lesión narcisista, eso es obvio. Sí, claramente hay una lesión narcisista. Hablé antes sobre el peso de la mirada ajena. Lo sentí en ese momento".

También dijo que "quería respuestas” por parte de los dos ex rugbiers y que él estaba borracho. "Salí corriendo. Caminé por el bulevar y luego corrí. No los encontré. Me quedé sin aliento enseguida. Había fumado dos paquetes de cigarrillos esa noche. Empecé a regresar y oí disparos", contó.

"Ya no se trataba solo de una pelea en un bar. Oí varios disparos, que venían de la dirección del apartamento de mi amigo", siguió.

Esas detonaciones eran los disparos efectuados primero por Bouvier, quien le dio dos tiros a Aramburú. Luego llegó Le Priol y lo ejecutó de seis disparos más.

Periodista,

Fuente: Clarín