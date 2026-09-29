Proverbio chino del día: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora”

A lo largo de la vida, muchas veces se toman decisiones que parecen tardías , pero conservan el poder de cambiar el futuro. Esta idea se resume en un antiguo proverbio chino que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora” .

La frase propone dejar de lado el arrepentimiento por las oportunidades que quedaron atrás y concentrarse en aquello que todavía se puede hacer . Aunque el momento ideal haya pasado, comenzar en el presente puede ser el primer paso para alcanzar un objetivo.

La frase utiliza la imagen de un árbol para hablar del paso del tiempo y de los resultados que requieren paciencia.

Plantar un árbol años atrás habría permitido disfrutar hoy de su crecimiento, su sombra y sus frutos. Sin embargo, si eso no ocurrió, todavía existe una segunda oportunidad: plantarlo en el presente .

La metáfora puede aplicarse a distintos aspectos de la vida, como estudiar, comenzar un proyecto, cuidar la salud, aprender una habilidad o tomar una decisión que se viene postergando .

El proverbio plantea una diferencia entre lamentar el tiempo perdido y aprovechar lo que queda por delante . La metáfora explica que algunas decisiones tienen consecuencias que se construyen lentamente.

Si una persona empieza hoy, es probable que no obtenga resultados inmediatos , pero habrá dado el primer paso para conseguirlos en el futuro.

Por eso, la frase funciona como una invitación a actuar en lugar de esperar condiciones ideales . El pasado puede servir como aprendizaje, pero no debería convertirse en un motivo para abandonar aquello que todavía se quiere conseguir.

La popularidad de esta frase se debe a que transmite una idea fácil de recordar: el momento perfecto puede haber quedado atrás, pero todavía existe la posibilidad de empezar .

Fuente: TN