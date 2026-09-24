Pro, tras la cuarta reunión con el Gobierno: “Estamos lejos del acuerdo electoral”

La cuarta reunión entre La Libertad Avanza ( LLA ) y Pro dejó a las claras que la relación entre el oficialismo y su socio más fiel no se encauza todavía hacia un pacto de cara a las elecciones 2027.

“Estamos lejos de un acuerdo electoral” , afirmaron a LA NACION esta tarde, tras salir de la Casa Rosada, los diputados nacionales Cristian Ritondo y Fernando De Andreis , emisarios de Mauricio Macri, que se juntaron con los de Karina Milei: el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem . El jefe de Diputados, Martín Menem, estuvo ausente con aviso.

La frase fue la más fuerte que pronunciaron hasta ahora tanto Ritondo como De Andreis. Al contrario que las veces anteriores, en las que contaron a la prensa acreditada que repasaron el estado de cada uno de los partidos en las distintas provincias, esta vez prefirieron exponer un crudo diagnóstico sobre el poco avance de estos mitines.

No obstante, y debido a que a las charlas les queda un largo derrotero, evitaron profundizar sobre los motivos por los que no se llega a un entendimiento y aclararon que “nunca” harán nada para favorecer “la vuelta al populismo”.

Más allá de que Ritondo y De Andreis prefirieron no profundizar, otras fuentes del partido amarillo sí exponen la disconformidad que hay en Pro con la posición del Gobierno en medio de este toma y daca.

Puertas adentro, fuentes de Pro se quejan de que LLA quiere volcar toda la negociación hacia su lado, mientras no garantiza pautas mínimas de convivencia, como no complicar la gestión diaria en los lugares donde actualmente gobierna su aliado.

“Cometen error tras error, no se corresponden las actitudes de cada partido ”, protestan en el macrismo. “Con Pilar Ramírez lo molestan a Jorge Macri en la Ciudad, en Chubut a Nacho Torres, los concejales en las localidades donde gobernamos”, trinan.

Cautos pese a la valoración negativa sobre la velocidad del acuerdo, Ritondo y De Andreis no ahondaron en reclamos de ese tipo y tampoco expusieron las disidencias. Ante la consulta de LA NACION sobre si hubo algún pedido para que se detengan los dardos de LLA a la administración de Jorge Macri en la Capital, Ritondo dijo: “No, hablamos en general, no de la Ciudad. Pero sin dudas sabemos la valoración que tiene la gente de la gestión de Pro desde 2007. Nosotros no criticamos que nos critiquen. Como acá, hay un ámbito de confianza para que si hay algo que tienen para aportar, lo hagan”.

Para matizar la lentitud de las conversaciones hacia 2027, Ritondo y De Andreis dijeron que todavía los comicios también están lejos y aseguraron que en la reunión de hoy tomaron buena parte la conversación los proyectos que el Gobierno mandó al Congreso.

Al respecto, dijeron que Pro apoya la reforma del Banco Central y celebraron las modificaciones en el dictamen de Discapacidad que aceptó el Gobierno.

En tanto, otra vez no se refirieron a cómo se posicionará Pro en la votación por la anulación de las PASO para el año que viene. Reiteraron que van a esperar a ver cómo se desarrolla el debate en el Senado.

“El Presupuesto es gigante, hay que mirar punto por punto, pero en general estamos bastante de acuerdo”, sostuvo Ritondo.

Asimismo, la dupla respaldó la aparición de Mauricio Macri mañana en Jujuy , en otro evento de su raid llamado “Próximo Paso” , en el que amaga con volver a la palestra.

“Mauricio va a seguir recorriendo el país porque nosotros tenemos presencia en los 24 distritos y es importante que los dirigentes vean al presidente de su partido, que en su discurso encuentren el sentir de Pro y lo que hacemos en todo el país”, marcó Ritondo.

De Andreis a su vez destacó la colaboración del macrismo como socio principal de la gestión Milei. “Ningún presidente ni ningún partido de la historia hicieron lo que han hecho Macri y Pro por un gobierno que no es propio”, enfatizaron los diputados y negaron que los referentes de la Casa Rosada les exijan que el exministro de Finanzas, Hernán Lacunza , baje su candidatura a presidente.

Fuente: La Nación