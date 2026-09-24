Netanyahu se encontró con Milei en Nueva York y le agradeció el “apoyo incondicional”

En su último día en Nueva York, el presidente Javier Milei se reunió este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en medio de la controversia por la decisión del Gobierno de sancionar a una empresa petrolera israelí que explora en la zona de Malvinas. Los mandatarios se dedicaron fuertes elogios y el israelí le agradeció "el apoyo incondicional".

El encuentro sucedió poco después de que el líder israelí hablara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y decenas de representantes de países abandonaron el recinto como forma de protesta.

Israel, junto con Estados Unidos, es el principal socio del gobierno libertario y el presidente tiene estrechos lazos con la comunidad judía. El encuentro sucedió en la sede de las Naciones Unidas y duró unos 20 minutos. Milei, que llegó acompañado del canciller Pablo Quirno y el ministro Luis Caputo, se dio un fuerte abrazo con el israelí cuando se vieron. "Amigo", lo recibió Netanyahu en español

No trascendieron por ahora detalles de la reunión. Si bien el canciller Quirno afirmó a la prensa que no había una agenda de temas de conversación prevista, el encuentro se dio en medio de la controversia con las sanciones y acciones judiciales de Argentina contra Navitas Petroleum , la petrolera israelí que participa del proyecto Sea Lion en Malvinas sin permiso argentino.

Netanyahu no ha tomado posición pública sobre el tema , aunque su hijo Yair, que no ocupa cargo alguno en el gobierno israelí, se pronunció públicamente a favor del reclamo argentino. Escribió en X que las Malvinas pertenecen a Argentina y sostuvo que Israel debería respaldar a Buenos Aires, en parte por la estrecha relación del gobierno de Milei con Israel.

Después de la reunión, la oficina del primer ministro israelí difundió un diálogo entre ambos mandatarios en el que se observa que se intercambiaron grandes elogios. “El primer ministro agradeció al presidente Milei p or su apoyo firme e incondicional al Estado de Israel, y lo felicitó por recibir el premio "Defensor de Israel" de la Yeshiva Darchei Torah en Nueva York”.

“Los dos líderes discutieron la cooperación continua entre sus países y el cambio estratégico positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina, lo que hace posible la expansión de los "Acuerdos Isaac", liderados por el presidente Milei, para profundizar la cooperación en seguridad y economía entre Israel y los países de América Latina”, agregó el comunicado.

Netanyahu fue muy efusivo con el argentino: “El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”, según difundió la oficina del primer ministro. Y en la reunión le dijo: “Lo que has hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política. Pero has roto la jaula, y estás dando libertad a la gente”.

El primer ministro israelí continuó: “Puede tomar tiempo para que lo entiendan, pero quiero decirte: cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación así. Y como alguien que ha realizado una transformación él mismo, sabe que ese es un cumplido hecho desde el corazón y desde la mente”.

“Y segundo, tú defiendes la verdad. No te importa. Solo hablas por la verdad. Por eso apoyas a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y decir la verdad, y nadie lo dice mejor que tú", le dedicó Netanyahu.

Según comunicó Israel, el presidente argentino le respondió: “Muchas gracias, mi amigo. Para mí es un honor recibir tus palabras, siendo tú uno de los mayores líderes de toda la historia del mundo .”

Los mandatarios seguramente conversaron sobre la situación en Oriente Medio, complicada por la guerra con Irán, y también sobre cooperación bilateral en tecnología, comercio y seguridad.

Milei había dedicado fuertes elogios al israelí ya horas antes de la reunión: “Tanto Trump como Netanyahu son dos personas muy por encima, ya no solo de la media de los individuos normales, sino dentro del concierto de las naciones”, señaló.

Netanyahu llegó a Nueva York por solo unas pocas horas. Se sabía que su discurso ante la Asamblea estaría bajo el foco internacional y así fue. Cuando subió al escenario, se escuchó una serie de aplausos y abucheos, y muchas de las delegaciones abandonaron el recinto en señal de protesta por el accionar israelí en Gaza.

Netanyahu rechazó las acusaciones de genocidio en la Franja y dijo que era “la mentira del siglo”. Con énfasis, el israelí manifestó que atacar a Irán “ fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar” y denunció como “cobardes morales” a los delegados que abandonaron la sala.

Cuando salía de una disertación en The Economic Club of New York más temprano, Milei fue consultado por la retirada de los representantes del recinto y dijo: “Focalizarse en la cantidad de personas que hay en la Asamblea es algo de vigesimoquinto orden”, dijo. Milei que contó que en su última aparición en Davos la sala estaba “bastante vacía”, pero que la frase “Maquiavelo ha muerto”, que pronunció en su discurso, la buscaron millones de personas en Google, dijo. “Lo importante es el mensaje” , afirmó.

Y agregó: “ Mi alineamiento y el apoyo a Israel es incondicional porque Israel es la máxima defensa de los valores de Occidente y si se te cae Israel está a un tiro Europa. En realidad, la batalla que se está dando en Israel es la batalla por Occidente. Por eso no solo tiene a los terroristas islámicos, sino que además tiene a la izquierda. Si tirás a Occidente, vas contra las bases morales del capitalismo”.

Tras su encuentro con el premier israelí, Milei regresó al hotel de la 5ta Avenida desde donde partirá por la noche de regreso a Buenos Aires, donde tiene previsto arribar el viernes a las 8.30 de la mañana.

Es posible que de camino al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy visite el Ohel, el lugar donde está enterrado el líder espiritual Menachem Mendel Schneerson, el Rebe de Lubavitch, fallecido en 1991. Para Milei es un sitio de extrema relevancia espiritual y nunca deja de visitarlo cuando viene a New York

Periodista,

Fuente: Clarín