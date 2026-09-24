Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central: “Comienza el fin de la inflación”

Tras e l debate en el Senado del proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central , el Presidente celebró el acompañamiento que obtuvo la propuesta oficialista y, en medio de la interna libertaria, compartió una publicación que había hecho Patricia Bullrich en ese sentido. La iniciativa, que tuvo cambios en su redacción, deberá volver a la Cámara baja para un nuevo análisis.

El mandatario consideró que con este logro "comienza el fin de la inflación" . El comentario fue sobre el mensaje que publicó minutos antes en su perfil de X la jefa del bloque de La Libertad Avanza, quien definió a la iniciativa como "una ley muy importante".

La alegría del oficialismo se sostiene en el acompañamiento que tuvo este jueves la norma que, según definen, tiene como fin "cuidar el valor de la moneda" y evitar que la autoridad monetaria "financie al Gobierno".

COMIENZA EL FIN DE LA INFLACIÓN VLLC! https://t.co/FWzKRMjP4z

Fuente: Clarín