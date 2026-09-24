“Estamos lejos de un acuerdo electoral”, el balance del PRO después de una nueva reunión con La Libertad Avanza

El cuarto encuentro entre La Libertad Avanza y el PRO en Casa Rosada tuvo como principales oradores, a la salida de Balcarce 50, a los diputados del macrismo, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

La reflexión de ambos fue contundente al término de la cumbre que mantuvieron con los funcionarios mileístas. “La elección esta lejos, hablar de acuerdo electoral también está lejos", coincidieron desde el PRO sobre una eventual alianza en 2027.

Por el Gobierno estuvieron, como siempre, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, y el jefe de Gabinete, que también es parte del PRO, Diego Santilli.

Se reunieron por casi tres horas debido a que la atención central del oficialismo estaba puesta en lo que pasaba en el Senado, con la sesión en la que se aprobaron los cambios a la carta orgánica del Banco Central.

Sin avances en lo electoral, se discutieron otros puntos en la cumbre. "El avance es la modalidad que tenemos de trabajar. Cuando tenemos que hacer una critica la hacemos acá como con dIscapacidad , que lo planteamos acá en la reunión y se modificó el dictamen”, sostuvieron los legisladores del PRO.

Respecto al envio del proyecto del Presupuesto 2027 por parte del Gobierno, expresaron: "El presupuesto es gigante. Tenemos que ver punto por punto, pero en general estamos bastante de acuerdo”.

El PRO viene de hacer un cuestionamiento fuerte al oficialismo por los cambios que le hizo al área de discapacidad en el texto que envió al Congreso y que luego modificó.

Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de…

Otro punto que se tocó fue una eventual alianza PRO-LLA en Ciudad : "Conocemos la valoración de la gente sobre la gestión del PRO en la ciudad desde 2007".

Y marcaron una postura clara sobre en qué condiciones se haría ese acuerdo: "Acá estamos en un ámbito de confianza donde si hay algo que tiene para aportar LLA a la ciudad lo puede hacer”.

El acuerdo a nivel porteño es uno de los puntos más álgidos entre los libertarios y el PRO. El macrismo gobierna la CABA desde hace 19 años, pero La Libertad Avanza logró ganarle la legislativa local del año pasado con la candidatura de Manuel Adorni.

Desde ese momento, se siente en condiciones de pelear por la Jefatura de Gobierno el año que viene. Pero Jorge Macri apuesta a revalidar su mandato y en pos de ello busca cerrar un acuerdo, tanto a nivel interno con su primo y jefe del PRO, Mauricio Macri, y puertas para afuera con los hermanos Karina y Javier Milei.

La secretaria general de la presidencia está al frente del partido nacional y en la Ciudad tiene a Pilar Ramírez como mayor referente. Juntas, y en algunos casos con funcionarios como Diego Santilli y Luis Caputo, hacen recorridas porteñas que causan maletar dentro del PRO, por entender que están tratando de ganar espacio en el distrito central que gobiernan.

El antecedente nacional de 2025, cuando Patricia Bullrich encabezó una lista conjunta que ganó por enorme diferencia, hace pensar en que pueden volver a competir juntos en 2027. Parte de esas negociaciones se llevan adelante en estos encuentros. Si bien, al menos según Ritondo y De Andreis, se está lejos de rubricar un acuerdo para la próxima elección.

En medio de las negociaciones entre libertarios y macristas, el propio Mauricio Macri reaparece este viernes en Jujuy , en un acto provincial del PRO.

La convocatoria, que se realizará desde las 16 en el hotel Altos de la Viña, es parte de una serie de encuentros en todo el país que ha llevado adelante el ex presidente de la Nación este año.

Nos vemos mañana en Jujuy. pic.twitter.com/B4AM1BAxEx

A diferencia de reuniones previas, se viene desdibujando la posibilidad de que Macri sea candidato a presidente y desde el PRO se impulsa la candidatura de Hernán Lacunza, el ex ministro de Economía que viene encabezando diversas actividades.

No obstante, el ex presidente mantiene vigente su acuerdo con Milei, a quien respaldó en el balotaje de 2023 y, al que más allá de idas y vueltas en la relación, sigue apoyando.

Fuente: Clarín