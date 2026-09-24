Tiene 17 años, empezó a arreglar autos con su papá y ahora representa a la Argentina en el Mundial de los Oficios en China

Facundo Garmendia tiene 17 años, cursa el último año de una escuela técnica porteña y llegó a Shanghái con una meta: representar a la Argentina en el Mundial de los Oficios. Compite en Tecnología del Automóvil en WorldSkills 2026, una competencia internacional que reúne a jóvenes de más de 70 países y regiones.

Su vínculo con la mecánica nació mucho antes de pensar en una competencia internacional. Empezó acompañando a su papá mientras reparaba autos y, con el tiempo, ese interés terminó convirtiéndose en una vocación.

“ Lo que me llevó a elegir este oficio fue la pasión por los autos ”, explicó Facundo en diálogo con TN .

El camino hasta China comenzó en su propia escuela. Facundo cursa el último año de la Escuela Técnica N.º 26 Confederación Suiza y tuvo que superar una competencia interna para determinar quién estaba mejor preparado para representar a la institución. Después obtuvo el primer puesto en la instancia porteña de WorldSkills Buenos Aires 2026 , lo que le permitió conseguir un lugar en la delegación argentina que viajó a Shanghái.

La preparación para la competencia internacional también significó incorporar conocimientos que van más allá de lo que había aprendido inicialmente. Durante el proceso trabajó especialmente sobre vehículos eléctricos y sus sistemas de diagnóstico.

“Durante el proceso aprendí muchas cosas, como por ejemplo cómo trabajar sobre autos eléctricos y cómo diagnosticarlos” , contó.

Ese aprendizaje también le permitió conocer las diferencias que existen entre los participantes según los recursos disponibles en sus países. Durante la preparación, Facundo conoció el caso de un competidor de Sudáfrica que no había podido acceder a autos eléctricos para entrenarse.

Para llegar a Shanghái, los jóvenes argentinos atravesaron entrenamientos específicos con equipamiento e insumos destinados a reproducir las condiciones que encontrarían en China. La experiencia implica meses de preparación y exige precisión, conocimientos técnicos, resolución de problemas y capacidad para trabajar bajo presión.

Para Facundo, sin embargo, los nervios no parecen ser el principal obstáculo.

“ Cuando estoy en competencia, la verdad es que estoy muy tranquilo ”, contó.

Y detrás de esa tranquilidad hay también un largo recorrido. Primero fue la competencia en su escuela, después la instancia porteña y finalmente la clasificación para representar al país en el escenario internacional.

Ahora, mientras compite en China, ya piensa en lo que viene. Su próxima meta es continuar estudiando y llegar a convertirse en ingeniero mecánico.

Facundo es uno de los cinco argentinos que llegaron a Shanghái para competir en WorldSkills 2026 , conocido como el Mundial de los Oficios . Hasta el 27 de septiembre, jóvenes estudiantes y profesionales pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades en una competencia que busca reconocer la formación técnica y profesional y acercarla a las demandas del mundo del trabajo.

La delegación argentina está integrada además por Evando Samuel Amarilla , en Instalaciones Eléctricas; Azul Abril Domingos , en Pastelería; Juan Palma , en Construcción en Seco; y Daniel Calizaya , en Instalaciones Sanitarias. Los cinco llegaron a esta instancia después de destacarse en las competencias locales de WorldSkills Buenos Aires 2026 .

WorldSkills se realiza cada dos años. La edición de Shanghái es la número 48 y reúne a alrededor de 1.400 competidores en 64 habilidades profesionales . Las pruebas se desarrollan en espacios especialmente preparados para reproducir situaciones de trabajo reales.

La competencia no se limita a definir quién obtiene una medalla. WorldSkills busca elevar los estándares de formación profesional, conectar las habilidades con las necesidades de la industria y mostrar que los oficios y las competencias técnicas también forman parte de las profesiones que construyen el futuro.

Evando Samuel Amarilla , de 21 años, egresó de la Escuela Técnica Otto Krause y continuó su formación en el Centro de Formación Profesional N.º 27. Actualmente trabaja en una empresa alimenticia, donde realiza instalaciones y calibración de sistemas automatizados y robotizados. En China compite en Instalaciones Eléctricas.

Azul Abril Domingos , de 22 años, se formó en el Centro de Formación Profesional N.º 12 y creó su propio emprendimiento gastronómico, Jasmine’s Sweets. En la clasificación porteña se destacó con un alfajor de autor elaborado con ingredientes regionales. Para prepararse para Shanghái llegó a entrenar entre ocho y diez horas diarias, de lunes a sábado.

Juan Palma , de 17 años, estudia en la Escuela Técnica N.º 14 Libertad, de Barracas, y compite en Construcción en Seco. Su interés por esa especialidad comenzó cuando era chico y se fortaleció con el acompañamiento de un profesor de su escuela, quien además se convirtió en su entrenador. Su objetivo es continuar sus estudios de Ingeniería.

Daniel Calizaya , formado en el Centro de Formación Profesional N.º 16, participa en Instalaciones Sanitarias. Durante su preparación incorporó nuevas técnicas y herramientas, entre ellas el uso de una dobladora y el sistema de crimpeado, además de trabajar en su preparación mental para afrontar las pruebas internacionales.

Los cinco llegaron a Shanghái después de superar competencias, entrenamientos y evaluaciones. Para Facundo, sin embargo, la experiencia tiene una dimensión que va más allá del resultado.

“ No se puede explicar lo que se siente porque es mucho orgullo ”, dijo sobre representar a su lugar de origen y a su familia.

En Shanghái, ese orgullo se convierte ahora en una nueva instancia de aprendizaje para Facundo y los otros cuatro argentinos que participan del Mundial de los Oficios.

Fuente: TN