Despidieron a un muerto con una caravana a contramano y a los tiros: cuando salían del cementerio les secuestraron 42 motos

Más de un centenar de allegados a una persona fallecida se acercaron al Cementerio Parque, en Mar del Plata , para despedirlo. Como parte del ritual, cerca de 100 motos circularon a contramano y realizando peligrosas maniobras . Durante el cortejo, se escucharon detonaciones .

En el lugar, se montó un operativo de seguridad y a la salida del cementerio, casi la mitad de los vehículos fueron secuestrados .

El grupo de participantes convirtió la despedida en un desfile que, según reportó La Capital de Mar del Plata, se convirtió en un desfile de imprudencias y disparos de armas de fuego que obligó a la policía a intervenir.

Ocurrió cerca del mediodía y fue el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones y Monitoreo el que constató que aproximadamente 100 motocicletas "se desplazaban por distintas arterias realizando maniobras peligrosas y pruebas de velocidad, circulando en algunos casos en contramano y ocupando ambos carriles ".

Asimismo, se informó que "se registraron detonaciones de armas de fuego, poniendo en riesgo a terceros" .

El viaje hasta el cementerio fue controlado por autoridades policiales, efectivos de Infantería, Caballería y GPM, junto a personal de Tránsito y Patrulla Municipal. Una vez terminada la ceremonia, el operativo pasó a una siguiente etapa .

El medio marplatense indicó que un grupo de cerca de 30 motociclistas intentó abandonar el predio por sectores laterales, lo que dio lugar a una serie de persecuciones dentro de las instalaciones. Varias motocicletas fueron abandonadas en el lugar y se logró el secuestro de 42 de ellas , posteriormente llevadas a instalaciones oficiales para el registro de sus datos.

Se informó luego que entre las motos secuestradas se detectó una con pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026 , solicitado en el marco de una causa por robo agravado.

En el mismo operativo, se interceptó una camioneta Volkswagen Amarok gris en la que se desplazaban tres personas, dos hombres de 46 y 25 años y una mujer de 29 años. Según se informó, las personas se mostraron hostiles hacia la policía. El vehículo no registraba impedimentos legales. Solamente se les labró un acta.

Hubo sanciones por maniobras temerarias de velocidad y pruebas de velocidad, y resistencia a la autoridad.

Por su parte, el intendente del Partido de General Pueyrredón, Agustín Neme, repudió el hecho y, en redes sociales expresó: "Un cortejo fúnebre con alrededor de 100 motos terminó en disturbios y maniobras temerarias. Desde el COM hicimos el seguimiento por cámaras y desplegamos un operativo cerrojo junto a Patrulla Municipal, Tránsito y fuerzas policiales. El resultado: 42 motos secuestradas, 100 actas de infracción y una moto con pedido de secuestro activo".

Y cerró: "Gracias a la Policía por el trabajo conjunto y por actuar con firmeza para poner orden. La calle no es una pista ni tierra de nadie. El que pone en riesgo a los demás, se queda sin moto".

HACERSE LOS DUEÑOS DE LA CALLE LES SALIÓ CARO Un cortejo fúnebre con alrededor de 100 motos terminó en disturbios y maniobras temerarias. Desde el COM hicimos el seguimiento por cámaras y desplegamos un operativo cerrojo junto a Patrulla Municipal, Tránsito y fuerzas policiales.… pic.twitter.com/CST9KW6iW2

Fuente: Clarín