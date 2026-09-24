Escapó de un control de tránsito, atropelló a un inspector y lo arrastró cinco cuadras sobre el capot

Un conductor quiso escapar de un control de tránsito y, en la maniobra para huir, atropelló a un inspector de tránsito al que llevó cinco cuadras arriba del capot del auto. Ocurrió en Córdoba, donde finalmente el conductor fue detenido tras una breve persecución que lo obligó a frenar su marcha.

El hecho tuvo lugar en el barrio Nueva Córdoba, este miércoles alrededor de las 23.30. Todo quedó registrado por cámaras municipales: unas ubicadas en domos y otras que llevaban los policías que salieron a perseguir al conductor.

Los videos aéreos muestran cómo el dueño del Chevrolet de color rojo hace una maniobra en U en medio de una avenida con la intención de evitar un control. Al ver ello, uno de los inspectores se le acerca al auto y le da unas indicaciones.

Segundos después, otro trabajador municipal se arrima y es ahí cuando el auto comienza su marcha . El primero de los inspectores se agarra entonces del capot y el conductor se lanza en una huida que duró alrededor de cinco cuadras, arrastrando al agente

En el video, el trabajador municipal aparece sujetándose de los laterales del parabrisas mientras peatones y otros conductores gritan para que el automovilista frene y piden la intervención de la Policía.

Finalmente, los efectivos lograron detener la marcha del auto en bulevar Chacabuco al 459, a metros del cruce con bulevar Illia. Todo había comenzado en un control vehicular ubicado en Deodoro Roca y Plaza España.

Finalmente, los policías bajaron al sujeto, un joven de 22 años, y lo detuvieron a la vista de todos. Su vehículo fue secuestrado por las autoridades.

Según la información policial, el inspector municipal resultó ileso y rechazó ser asistido por un servicio de emergencias. El conductor quedó a disposición de la Justicia.

Fuente: Clarín