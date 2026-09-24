Dieron a conocer los precios de los alquileres en Mar del Plata para el verano: cuánto le costará a una familia tipo

A menos de tres meses para el inicio de la temporada de verano, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Mar del Plata dio a conocer la grilla de valores sugeridos para los alquileres temporarios. La entidad propuso un incremento del 25% con respecto a la temporada anterior, una cifra que se ubica deliberadamente por debajo del índice inflacionario . El objetivo es mantener a la ciudad como una opción accesible y competitiva.

Desde el Colegio remarcaron que estos precios no son fijados de manera impositiva, sino que actúan como una "guía de referencia" que terminará ajustándose según oferta y demanda. Además, instaron a pactar las contrataciones en moneda nacional y recordaron que la oferta de propiedades ya se encuentra disponible para quien pretenda consultar.

Los precios, base de referencia por una semana, de acuerdo al tipo de inmueble, quedaron para los de 1 ambiente, para 2 ó 3 personas, desde $375.000 ; de 2 ambientes, éstos para 3 ó 4 personas, desde los $588.000 , y los departamentos de 3 ambientes, para 5 ó 6 personas, desde $863.000 por semana.

En tanto, para una casa o chalet de 3 ambientes, en el que se puede alojar 5 ó 6, desde $1.176.000 por semana.

Estas tarifas sufren fluctuaciones según factores clave como la ubicación exacta, el estado de conservación de la propiedad, la anhelada cercanía al mar, la calidad de la edificación y las comodidades que ofrezcan.

Los martilleros explicaron que la decisión de aplicar una suba moderada responde a un análisis táctico . Según explicó el titular del colegio, Guillermo Rossi, inicialmente se barajó un reajuste cercano al 35%, pero primó la prudencia ante la desaceleración de la inflación y la necesidad de competir contra destinos del exterior, principalmente de Brasil y Uruguay.

"Sabemos que los países vecinos salen a competir con muy buenos servicios y precios, pero Mar del Plata cuenta con la ventaja de la cercanía, la conectividad y la flexibilidad", destacó el titular de los martilleros. Ante el cambio en los hábitos de consumo, donde predominan las escapadas de entre 5 y 7 días en lugar de las quincenas tradicionales, la ciudad busca atraer a turistas que realizan múltiples viajes breves a lo largo de los meses estivales.

"Mar del Plata es una ciudad que atrae muchísimo, tiene este corredor turístico de mar, la sierra, lagunas y es el primer lugar donde la gente mira para tomarse siete días, cinco días”, dijo.

Por su parte, Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, ratificó que el parámetro del 25% de incremento también servirá como referencia para otros sectores clave como la hotelería y las balnearios.

Juárez destacó que los valores sugeridos por el Colegio se encuentran "por debajo de la inflación", decisión que, dijo, responde a la necesidad de sostener la competitividad de Mar del Plata.

Durante el anuncio se puso énfasis en la seguridad de las transacciones. Verónica Berasueta, vicepresidenta de la entidad, advirtió sobre los riesgos de operar mediante plataformas informales o no registradas que tributan en el exterior.

Por eso, frente a la oferta turística de la ciudad, que roza las 350.000 plazas , los martilleros insistieron en la importancia de efectuar las reservas a través de agentes matriculados e inmobiliarias habilitadas para evitar fraudes y garantizar respaldo legal durante toda la estadía.

La Cámara de Empresarios Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) confirmó un alto volumen de consultas para el alquiler de sombras en Mar del Plata de cara a la temporada.

De cara al fin de semana largo del 12 de octubre, los balnearios de Mar del Plata iniciaron el armado de las estructuras de las carpas y la preventa. Con aumentos promedio de alrededor del 20% , por debajo de la inflación acumulada, los precios de las carpas para toda la temporada oscilan entre los $3,6 millones y $6 millones , según la zona y los servicios ofrecidos.

Las opciones más accesibles en Punta Mogotes, el norte y el centro, y las más costosas en Playa Grande y el sur. Las sombrillas, por su parte, resultan entre un 15% y un 20% más económicas .

El sector muestra expectativas favorables impulsadas por un nivel de consultas similar al del año pasado, sostenido en un 80% por residentes locales. La comercialización se apoya en incentivos como descuentos por pago al contado y planes de financiación en hasta 12 cuotas sin interés mediante bancos públicos.

En paralelo, el municipio oficializó el cronograma del servicio de guardavidas , fijando una guardia mínima obligatoria para octubre que operará de 11 a 17 horas, previa al inicio del operativo completo que comienza el 1° de noviembre. Esta cobertura previa estará concentrada en sectores concesionados específicos como La Perla, el Torreón del Monje, la totalidad de Playa Grande y sectores de Punta Cantera, Waikiki.

Fuente: Clarín