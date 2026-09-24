Un joven murió electrocutado mientras cortaba una tacuara en un camino rural

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Un joven de 23 años murió este mediodía tras recibir una descarga eléctrica mientras cortaba una tacuara en un camino rural de la localidad correntina de Saladas.

El hecho ocurrió en la Sección Lomas, en inmediaciones del circuito Carumbe, de acuerdo con la información preliminar brindada por fuentes policiales.

Según se informó, la víctima circulaba en una motocicleta junto a una adolescente y ambos se detuvieron a la vera del camino para recolectar tacuaras.

Mientras cortaba una de las plantas, el joven manipuló una caña que estaba en contacto con un tendido de cables eléctricos.

La descarga le provocó la muerte en el lugar. La adolescente que lo acompañaba resultó ilesa y no necesitó ser trasladada para recibir atención médica.

Tras advertir lo ocurrido, vecinos de la zona se acercaron para intentar asistirlos, pero el joven ya no presentaba signos vitales.

Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.



