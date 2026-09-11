Por qué expertos del hogar recomiendan mojar algodón en vinagre y echarle pimienta negra: “Hace efecto en 20 metros a la redonda”

En una época en la que las soluciones caseras y económicas se volvieron tendencia , expertos del hogar recomiendan mojar algodón en vinagre y echarles pimienta negra para eliminar de raíz un serio problema que se enfrenta en muchas casas. “Hace efecto en 20 metros a la redonda” , aseguran.

Este método es eficaz para combatir a las ratas y ratones y según los especialistas es mucho más potente que los repelentes que se venden en los comercios. Lo mejor es que se puede preparar con ingredientes que siempre hay en la cocina y sin ponerse en gastos.

En las casas de familia los roedores encuentran alimento, agua y refugio. Por eso una vez que se instalan se hace muy difícil erradicarlos . Cualquiera que haya luchado contra ellos lo sabe muy bien. Con este escenario, en las redes sociales se multiplicaron los trucos para combatirlos, pero no siempre son fáciles de implementar ni tienen el resultado prometido.

En este caso, el procedimiento es muy recomendado por los expertos y fue posteado en YouTube por el usuario @ HuertaForestalDeJaime . La idea central es aprovechar el sentido del olfato particularmente desarrollado que tienen las ratas y ratones para mantenerlos alejados de casa.

El método es simple: sólo hay que mojar algodón con vinagre de vino blanco, agregarle pimienta negra molida y ponerlo en un recipiente que permita liberar lentamente el aroma . Hay que apuntar a esas zonas en las que se detectó alguna actividad o lugares por los que podrían ingresar estos roedores. También cerca de los desagües y en cualquier abertura que comunique con espacios abiertos.

Para armar este repelente se necesitan muy pocos elementos. Para empezar, una bola de algodón, aunque también puede usarse papel absorbente. Los otros dos ingredientes clave son vinagre de vino y pimienta negra. Atención con un dato importante: debe ser exclusivamente vinagre de vino.

La combinación de estos elementos genera una barrera olfativa muy poderosa que hace que ratas y ratones no se acerquen a menos de 20 metros a la redonda del lugar donde fue puesto el recipiente.

En el video se explica que lo ideal es utilizar un pequeño recipiente plástico y dejar la tapa apenas entreabierta o hacerle pequeños agujeros. Esto facilitará que el aroma salga progresivamente y el efecto dure más tiempo.

Poniéndolo en práctica de esta manera, el truco mantendrá su poder durante varios días, ya que el olor será intenso y constante. Según el experto, hay que renovarlo cada siete días.

Lo llamativo es que este pequeño contenido tiene un poderoso efecto en unos 20 metros a la redonda, como mínimo . En algunos casos puede llegar a 30, según afirman los especialistas. Esto puede variar de acuerdo con la ventilación, la cantidad de producto utilizada y, fundamentalmente, la presencia de otras fuentes de alimento y refugio.

Para entender por qué tiene un efecto tan fuerte este truco hay que tener en cuenta que los roedores utilizan el olfato para localizar alimentos, reconocer el entorno y detectar amenazas. Los olores fuertes hacen que no se acerquen a esas zonas. Los repelen de inmediato porque suponen un peligro.

Además de aplicar este método, los expertos del hogar aconsejan tomar otros recaudos complementarios . Uno muy importante consiste en eliminar las condiciones que favorecen su presencia. Por eso es clave guardar los alimentos en envases herméticos, mantener cerradas las bolsas de residuos, limpiar bien los restos de comida y no dejar alimentos para mascotas durante la noche.

Otro punto que destacaron los expertos es que se deben anular los posibles puntos de ingreso para los roedores, como grietas en las paredes, agujeros, espacios libres alrededor de las cañerías, puertas, ventanas, techos y desagües. Sellando esos lugares se asegura que habrá una barrera efectiva para su ingreso.

Fuente: TN