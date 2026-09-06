Poner una media vieja en las patas de las sillas: para qué sirve este truco y qué beneficios tiene

Las medias viejas que quedan sueltas en algún cajón de la casa pueden tener una segunda vida antes de terminar en la basura. Una de las formas más simples de reutilizarlas es colocarlas en las patas de las sillas .

Aunque parece un recurso extraño, la tela funciona como una barrera entre el mueble y el piso. De esta manera, ayuda a disminuir el roce directo de las patas contra la superficie , algo especialmente útil cuando las sillas se mueven varias veces durante el día.

El principal objetivo del truco es evitar rayones y marcas en el piso . Cuando una silla se arrastra, las patas pueden generar fricción y, si tienen alguna pequeña irregularidad o restos de suciedad, terminar dejando marcas sobre determinadas superficies.

Al colocar una media, la tela queda entre ambos materiales y reduce el contacto directo entre la pata y el piso . Puede ser especialmente práctica en superficies delicadas, como madera o parquet, donde los rayones pueden notarse con mayor facilidad.

Otro de los motivos por los que este truco puede resultar útil es que disminuye el ruido que producen las patas al arrastrarse . La tela funciona como una capa intermedia que amortigua parte del sonido generado por el contacto entre el mueble y el piso . Esto puede ser práctico en hogares donde las sillas se mueven constantemente, sobre todo durante las comidas o al limpiar.

El resultado dependerá del tipo de piso, el peso de la silla y el material de sus patas , por lo que no elimina necesariamente todo el ruido.

Para ponerlo en práctica no hace falta comprar ningún producto específico. Solo hay que elegir medias limpias y en buen estado , aunque ya no sirvan para vestir.

Primero hay que limpiar las patas de la silla para retirar polvo o pequeñas partículas. Después, se coloca una media sobre cada pata procurando que la tela cubra la parte que entra en contacto con el piso .

Si la media queda demasiado floja, puede cortarse para adaptarla mejor o sujetarse de manera que no se salga cada vez que se mueve la silla.

Es importante revisar las medias con frecuencia y cambiarlas cuando estén muy gastadas o sucias. Una tela con arena o partículas acumuladas podría terminar aumentando el roce en lugar de proteger la superficie.

Existen productos específicos para esta función, como protectores de fieltro, goma o silicona , que pueden colocarse de manera permanente en las patas de los muebles.

Sin embargo, las medias tienen una ventaja: son una alternativa económica y fácil de conseguir , especialmente para una solución provisoria. Así, una prenda que ya no se utiliza puede convertirse en un pequeño protector para los muebles y el piso, con dos objetivos concretos: evitar rayones y reducir el ruido al mover las sillas .

Fuente: TN