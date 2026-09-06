Multas millonarias, arrestos y trabajo comunitario: cómo se prepara una provincia para enfrentar el Súper Niño

MENDOZA.- Históricamente, la capital provincial ha sido considerada “la ciudad más limpia del país” . Sin embargo, basta con salir de las zonas céntricas, el Gran Mendoza y los departamentos del interior, para encontrarse con una realidad que empieza a preocupar, sobre todo en las acequias, colectores y cauces de riego: toneladas de basura acumulada, rodeadas de maleza . De fondo, un fenómeno climático despierta todas las alertas: el Súper Niño , que traería constantes lluvias extremas en la región.

Frente a este escenario, al que se suma, tras las intensas nevadas del invierno, un fuerte deshielo por la suba de las temperaturas , las autoridades, finalmente, acusan acusando recibo y se ponen manos a la obra, con operativos de limpieza y mantenimiento para evitar desbordes, inundaciones y aluviones.

Según datos oficiales, en lo que va del año, en toda la provincia, ya se han retirado de los canales más de 1.600 toneladas de residuos domiciliarios y orgánicos de todo tipo : de botellas, plásticos, telgopor y cajas a escombros, muebles, autopartes y electrodomésticos en desuso.

En los últimos días, las acciones de las distintas reparticiones comenzaron a verse sobre el terreno con maquinaria especial no solo para retirar los desperdicios, que en muchos casos, vuelven a verse a los pocos días, sino para sacar la vegetación que creció durante años .

Frente a este escenario de abandono, desaprensión y falta de conciencia de la población se debatirá en la Legislatura provincial un proyecto de ley que prevé fuertes sanciones para quienes arrojen basura en acequias y zanjones que afecten el drenaje pluvial .

La iniciativa es impulsada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, sobre la base de una ordenanza municipal vigente, que se suma a otro proyecto elevado por legisladores del sur provincial, que modifica el Código Contravencional.

Las sanciones que se proponen implican multas millonarias, que podrían llegar hasta los $2.000.000 , días de arresto y trabajo comunitario . En este sentido, ya hay comunas que tomaron cartas en el asunto y labran multas de $1.000.000 a los vecinos que son encontrados infraganti tirando basura en la vía pública, como sucede en Luján de Cuyo.

“Una ciudad y una provincia limpias y ordenadas necesitan de reglas claras, de participación ciudadana y de manos firmes para sancionar a los responsables de estas conductas”, expresó Suarez. El proyecto también estipula que el Ministerio de Energía y Ambiente habilite y administre medios digitales accesibles para la recepción de denuncias .

La preocupación incluso se traslada a comunas donde los colectores cloacales, vetustos, están al máximo de su capacidad, como sucede en Guaymallén, por donde pasan las tuberías con las aguas servidas de buena parte del Gran Mendoza.

De hecho, en este departamento, en Los Corralitos, donde ya “explotaron las cloacas” , el temor es creciente frente al aumento del nivel de líquido transportado que implicarán las tormentas, ya que buena parte de la población conecta los drenajes de las lluvias a la red cloacal. Así, quedan en evidencia los problemas estructurales en los colectores, deteriorados por la corrosión, la presión de los desagües pluviales, las conexiones clandestinas y el ingreso de residuos de todo tipo.

“Es esperable que ocurran situaciones de desbordes y explosiones en las cloacas”, advirtió el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, que reclama al Poder Ejecutivo provincial un plan especial para esa región.

Así, en el gobierno provincial como en los departamentos son conscientes de la realidad en la que se encuentran los cauces frente al peligro que supone el fenómeno climático que se avecina, al que se suma otro componente inesperado: las nevadas.

Entienden que la basura acumulada, frente a las lluvias, que serían 50% más intensas y frecuentes que en un año normal, y al inminente deshielo por las temperaturas más elevadas, podría obstruir el normal escurrimiento del agua y verse seriamente afectada la capacidad de drenaje, que estará al límite.

Por tal motivo, días atrás, el gobierno mendocino convocó a los intendentes para trabajar en un megaplan de contingencia, que no solo contempla la limpieza permanente de canales y colectores sino apalancar las obras aluvionales en sitios en riesgo, como el piedemonte mendocino, que en las últimas décadas vio crecer las construcciones de manera indiscriminada , y que recién en los últimos años empezó a regirse bajo los alcances de la Ley de Uso de Suelo.

De igual forma, la situación se sale de control frente a la falta de conciencia de la ciudadanía, que no respeta las prohibiciones.

“ Estamos trabajando en los colectores aluvionales para seguridad de la población , pero somos hijos del rigor. No se toma la noción real de lo que puede llegar a pasar. Estamos en una provincia que es aluvional”, explicó Pablo Rodríguez, director de Hidráulica de Mendoza frente a los posibles eventos hidrometeorológicos extremos.

“Cada uno de los colectores bloqueados pierde su efecto para lo que fue construido y desborda en las casas de cada uno de los vecinos”, alertó, por su parte, el ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema.

Por tal motivo, se avanza en un Sistema de Alerta Temprana , con el objetivo de prepararse antes de que ocurran los eventos, fortaleciendo la infraestructura, mejorando la información disponible y articulando la respuesta de los organismos públicos.

El Plan Interinstitucional de Prevención elaborado por la firma estatal AEMSA, dedicada a los Servicios Meteorológicos Especializados, contempla para el período primavera-verano 2026-2027 distintos escenarios asociados al fenómeno El Niño .

El documento estima en 25% la probabilidad del escenario Súper Niño, con un pico proyectado de +2,49 °C, mientras que el escenario central corresponde a un El Niño fuerte de +1,76 °C . El propio plan establece que la preparación debe comenzar sobre el escenario central y contar con capacidad de escalar si la evolución del fenómeno lo requiere, que podría tener su mayor impacto durante los meses de primavera y verano, particularmente entre octubre y diciembre.

Para Mendoza, el escenario analizado supone la posibilidad de mayores precipitaciones, tormentas convectivas más frecuentes e intensas, granizo, crecidas de ríos cordilleranos y mayor riesgo de aluviones en el piedemonte .

AEMSA identifica como zonas de especial atención el piedemonte del Gran Mendoza, el área urbana metropolitana, el Valle de Uco, San Rafael, la cordillera y sectores del Este provincial. Además, se puso de relieve que la temporada también presenta un escenario de mayor riesgo de incendios y destacó el trabajo del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

El gobernador Alfredo Cornejo explicó que la coordinación entre organismos no debe limitarse al momento en que se produce una emergencia, sino comenzar con suficiente anticipación. En este sentido, planteó que cada jurisdicción debe identificar sus responsabilidades y articularlas con el resto del sistema para evitar respuestas fragmentadas frente a eventuales situaciones críticas.

En cuanto al Sistema de Alerta Temprana Hidrológico de Mendoza el objetivo es integrar, centralizar y sistematizar la información meteorológica, hidrológica y territorial existente para diseñar, implementar y sostener los avisos con operatividad permanente. Así, esta información se presentará a través de un tablero único capaz de integrar, procesar y visualizar datos en tiempo real.

El sistema contempla el desarrollo y calibración de modelos de transformación lluvia-escorrentía, la estimación de caudales, volúmenes y tiempos de arribo, la identificación de niveles de peligrosidad y la definición de umbrales técnicos para los distintos niveles de vigilancia, aviso, alerta y alarma.

La información, que estará disponible en la aplicación Mendoza por Mí, que cuenta con más de 500.000 usuarios registrados, será un insumo para la toma de decisiones y para fortalecer los protocolos de preparación, protección, evacuación, respuesta y comunicación a la población, indicaron desde el gobierno local, preocupado por lo que pueden ocurrir en los próximos meses.

Fuente: La Nación