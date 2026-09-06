Pancho Cavero, veterinario: “Cuando tu gato se frota contra tus piernas no solo es amor, sino una forma de marcarte como suyo”

Cuando un gato se acerca y se frota contra las piernas de una persona , suele interpretarse como una de sus formas más evidentes de demostrar afecto. Sin embargo, detrás de ese gesto cotidiano hay mucho más que una búsqueda de mimos.

El veterinario Pancho Cavero explicó que los gatos utilizan este comportamiento como parte de su manera de comunicarse. Al frotar su cuerpo contra una persona, también dejan señales de su propio olor , algo que tiene importancia dentro de su comportamiento social.

Los gatos tienen glándulas odoríferas distribuidas en distintas zonas de su cuerpo, entre ellas la cara y los laterales de la cabeza. Al frotarse contra una persona, un mueble u otro animal, pueden depositar parte de esas sustancias olorosas.

Por eso, el gesto puede funcionar como una forma de marcaje . No significa necesariamente que el animal esté intentando “adueñarse” de su dueño en el sentido humano de la expresión, sino que incorpora a esa persona a un entorno que reconoce como propio y familiar .

🐱💛 ¿Tu gato se frota contra ti todo el tiempo? 😺 No es casualidad, es su forma de comunicarse contigo. Cuando un gato se frota en tus piernas, brazos o incluso en tu cara, lo hace para marcarte con su olor y decirte: “eres parte de mi familia”. También puede hacerlo como muestra de cariño o para llamar tu atención. 🌟 Cada frotada es una manera especial de decirte que eres importante 🌟 #CuriosidadesFelinas #LenguajeDeGatos #CuidadoResponsable #MascotasFelices #VeterinariaConConciencia

El olfato es fundamental para los gatos y les permite obtener información sobre su entorno. Los olores conocidos contribuyen a generar familiaridad y seguridad , mientras que los nuevos pueden llamar especialmente su atención.

El frotamiento también puede aparecer cuando el gato recibe a una persona después de un tiempo sin verla. En esos casos, el comportamiento puede cumplir varias funciones al mismo tiempo: saludar, buscar interacción y reforzar un olor familiar .

Es habitual que el animal se acerque, levante la cola y pase por las piernas de su dueño. Incluso puede repetir el movimiento varias veces antes de alejarse.

Por eso, aunque el gesto pueda ser una demostración de afecto, no conviene interpretarlo únicamente como “amor” . En el lenguaje felino, las señales olfativas tienen un papel mucho más amplio.

La posición de la cola también puede aportar información sobre el estado del gato. Una cola levantada y relajada suele asociarse con una actitud amistosa y de confianza .

Cuando se combina con el acercamiento y el frotamiento contra las piernas, puede indicar que el animal está buscando contacto social con una persona que considera familiar. Esto también explica por qué algunos gatos repiten el comportamiento cuando alguien llega a casa: están estableciendo nuevamente el contacto con un individuo conocido .

Fuente: TN