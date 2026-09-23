Poner gotitas de limón en el balde para limpiar los pisos: por qué lo recomiendan y para qué sirve

A la hora de limpiar los pisos , existen muchos trucos caseros que prometen dejarlos impecables. Uno de los más populares consiste en agregar unas gotas de limón al balde con agua antes de pasar el trapo o la mopa.

El motivo tiene una explicación sencilla: el ácido cítrico del limón puede ayudar a aflojar residuos superficiales y algunas marcas minerales sobre los vidrios y ciertos pisos, además de aportar un aroma fresco al ambiente. Sin embargo, no reemplaza a un desinfectante y tampoco es adecuado para todas las superficies.

Agregar unas gotas de limón puede aportar algunos beneficios durante la limpieza cotidiana:

Es importante aclarar que se trata de un complemento de limpieza , no de un producto diseñado para desinfectar.

La preparación es muy simple y no requiere grandes cantidades de limón.

No conviene excederse con la cantidad de limón, ya que una mayor acidez no mejora el resultado y puede afectar algunos materiales delicados.

Aunque sea un ingrediente natural, el limón puede dañar superficies sensibles por su acidez. Conviene evitarlo en:

En estos casos, lo más seguro es utilizar los productos recomendados por el fabricante del revestimiento.

Uno de los errores más peligrosos es combinar limón con lavandina o productos que contengan cloro . Esa mezcla puede liberar gases irritantes y resultar perjudicial para la salud.

Además, si el objetivo es desinfectar el piso , el jugo de limón no ofrece la misma eficacia que los desinfectantes formulados específicamente para eliminar bacterias y otros microorganismos. Por eso, el limón puede servir como un aliado para la limpieza y el aroma, pero no debe reemplazar a los productos desinfectantes cuando esa sea la necesidad .

Fuente: TN