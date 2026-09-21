Para su campaña presidencial en Salta, Milei utilizó dos aviones privados: uno para su mesa chica y otro para los tuiteros

Javier Milei presumía austeridad en la campaña presidencial 2023 para diferenciarse del kirchnerismo. Pero 10 días antes de las elecciones generales que lo depositaron en el balotaje, en el que luego venció a Sergio Massa , fue beneficiado con la contratación de dos aviones privados por parte de un empresario y político para el traslado de su comitiva a Salta: en el primero viajó junto a su mesa chica, que integraba el hoy investigado Diego Spagnuolo -en la denominada causa Andis- pero en un segundo vuelo ejecutivo fueron trasladados seis jóvenes militantes encargados de la comunicación digital.

En un manifiesto del vuelo 12 de octubre, al que tuvo acceso Clarín , de la aeronave LJ31 LV-KEL de la empresa Avión Sur SA -perteneciente a la familia del ex gobernador Juan Carlos Romero- , se registra el traslado de los jóvenes Iñaki Gutiérrez y su pareja Eugenia Rolón -involucrada en enero pasado en un accidente automovilístico en Mar de Ajó en el que le dio positivo el test de alcohol-, el tuitero conocido como Fran Fijap , Mariano Pérez -que se denomina periodista acreditado y es panelista del streaming Carajo, del Gordo Dan -, Macarena Rodríguez -hoy fotógrafa presidencial- e Iván Dubois , un dirigente que en 2023 era el responsable económico-financiero de la campaña de Milei.

Esa campaña se sustanció con la actual normativa electoral, aprobada por el Congreso durante la administración de Cambiemos, que restringía los aportes empresarios. Ahora el Gobierno con su reforma política pretende reducir el aporte estatal y, por el contrario, elevar el límite para los privados.

Como sea, en la otra aeronave que despegó del aeropuerto de San Fernando el 12 de octubre de 2023, un Learjet LV-KAG de la firma Cielos de América S.A. -que hasta hace unos años estuvo vinculada a Daniel Vila .-, viajó Milei, su hermana Karina e integrantes de su entorno, entre los que se encontraba su abogado Diego Spagnuolo , que en diciembre de ese año recaló en la Agencia de Discapacidad.

En agosto de 2025 unos audios atribuidos a su persona, en el que se sugiere un supuesto esquema de coimas, dio inicio a un expediente judicial que sustancia el juez Ariel Lijo . Se trata de la misma aeroestación que utilizó en febrero pasado el entonces jefe de gabinete, Manuel Adorni , para viajar a Punta del Este .

Cada uno de los viajes ejecutivos a Salta para esa época, con espera, costaba unos 16 mil dólares (unos $ 17 millones a dólar blue a la fecha) , según fuentes del sector aeronáutico consultadas.

En Gobierno contaron que esos dos vuelos fueron pagados por el empresario y dirigente Alfredo Olmedo , que a fin de de ese año asumió como diputado del Parlasur y cuyo armado provincial es socio de LLA . Hoy cuenta con una delegada de peso en el oficialismo, la senadora María Emilia Orozco , que pica en punta para ser candidata a gobernadora en 2027.

El hombre de la campera amarilla confirmó a este diario que junto a su empresa se hizo cargo del costo de los dos vuelos , para que Milei pudiera cerrar la campaña presidencial en la provincia norteña. " Tengo las facturas. Está todo en regla ", indicó.

En ese momento Milei era diputado. En agosto pasado su amiga y diputada Lilia Lemoine denunció en la Justicia a la senadora provincial Malena Galmarini tras la revelación del viaje en avión privado al Caribe que ésta compartió con su esposo, Sergio Massa. ¿Doble vara?

En LLA aseguraron que los gastos de los traslados a Salta fueron incluidos en el Informe final de "Ingresos y egresos de la campaña electoral", que registra la Cámara Nacional Electoral. Pero no está claro cómo fueron ingresados. De hecho, ante la consulta de este diario no hubo precisiones al respecto.

Según un especialista en transparencia electoral consultado, los chárters suelen consignarse como donaciones "en especies" pero en muchas ocasiones los partidos políticos no suelen registrarlos, entre otras omisiones.

De acuerdo al Informe de financiamiento de campaña para las elecciones generales de 2023 de LLA, figuran como donaciones en "especie" de empresas privadas sólo las de SISTEM MELESUR ARGENTINA SA -dedicada a provisión de energía y telecomunicaciones-, con $ 605.000 y $ 4.719.000 -con dos aportes- y la de GRUPINVERS SA -vinculado al sector vitivinícola-, con $ 1.495.706,00.

Por otra parte, el documento incluye un apartado denominado "Movilidad y viáticos" con aportes por $ 11.003.747,08, sin ningún tipo de información desagregada.

Fuentes libertarias consultadas reconocieron que "Olmedo hizo la invitación" y que aquella comitiva viajó en dos aviones "porque no entrábamos" en uno. De hecho, una de las unidades tiene capacidad para 8 pasajeros, en la que viajó el entonces candidato presidencial, y la otra, para 6. Reconocieron que no era "lo ideal" este tipo de traslado y que en casi toda la campaña se utilizaron "vuelos de línea" con la excepción de la excursión salteña y "dos o tres vuelos internos de provincia".

El 26 de noviembre de 2023, ya presidente electo, Milei viajó en un lujoso avión privado, un Gulfstream GV, a Estados Unidos en el que partió de Aeroparque acompañado por una comitiva integrada, entre otros, por el empresario Gerardo Werthein y Luis "Toto" Caputo.

El 7 de diciembre de aquel año el libertario, a través de un posteo de X, dijo que "a partir del domingo (10 de diciembre) estos privilegios de casta se terminan" haciéndose eco de una investigación de Guadalupe Vázquez y Federico Tejeiro sobre los 194 vuelos a Santa Cruz, en la flota oficial, que hizo Cristina Kirchner como vicepresidenta. El Presidente también le ha dado un profuso uso al ex Tango 01 con un récord de visitas a EE.UU. e incluso alquiló un chárter en las tierras de Donald Trump.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín