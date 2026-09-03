Pactaron vender 13 celulares en una estación de servicio de Lanús: los engañaron y les robaron

Dos jóvenes fueron violentamente asaltados por un par de delincuentes que , a punta de pistola directo al rostro, les robaron los celulares que, supuestamente, habían acordado vender . Se suponía que la transacción se realizaría con normalidad en una estación de servicio ubicada en el municipio bonaerense de Lanús , pero a la vista de la gente que estaba allí, los ladrones los engañaron y se llevaron todo. El hecho quedó grabado .

“Nos hicieron una compra mayorista de 10 celulares Samsung A16 y tres iPhones. Primero nos dijeron que fuéramos a una dirección, pero pactamos que el lugar sería la estación de servicio . Cuando estábamos ahí, nos volvieron a preguntar si nos podíamos acercar a tal ubicación y le volvimos a decir que no ”, comenzó su relato, que subió a las redes sociales, una de las víctimas identificada como Adrián López. El joven dijo que algo le parecía sospechoso, por eso la idea de un lugar transitado les daba mayor seguridad .

No transcurrió mucho más tiempo hasta que los delincuentes ingresaron a la estación de servicio, ubicada en San Martín y Emilio Castro. Uno de ellos se quedó en la puerta y el otro, mientras les apuntaba a los amigos, les robó los dispositivos.

🔴 Lanús: pactaron una venta por las redes y les robaron Dos delincuentes armados asaltaron a dos jóvenes que habían acordado la transacción de celulares en una estación de servicio. 📍 En Mañanas Mías pic.twitter.com/mUR3Eegt9e

El rápido pero violento asalto quedó grabado en los anteojos inteligentes Ray-Ban Meta que usaba López. Según las cámaras del lugar, los delincuentes llegaron en un vehículo rojo que dejaron estacionado en la zona de carga de combustible . “Hoy nos tocó a nosotros, ojalá no le toque a nadie más”, escribió López al compartir el video en su cuenta.

Este tipo de hechos se volvió un delito cada vez más frecuente . Meses atrás, un influencer de 32 años fue víctima de una emboscada y recibió un balazo cuando iba a vender dos celulares en el barrio porteño de Barracas. El vendedor, que llevaba unos anteojos con cámara que grabaron toda la secuencia, logró escapar en su moto y fue asistido más tarde por servicios de emergencia.

En las grabaciones -que fueron compartidas por el damnificado en sus redes sociales- se pudo ver la secuencia completa. Gabriel García asistió al punto de encuentro en su moto y, después de saludar al presunto comprador, le dio el celular que iba a adquirir para que lo pruebe.

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Después de unos minutos de diálogo, se acercó un tercero a la escena a escondidas y el vendedor, en señal de alerta, aceleró, dejando sus cosas en manos de uno de los delincuentes.

Fuente: La Nación