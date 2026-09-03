MADARIAGA: Este fin de semana se realizará la 9ª edición del Desafío a Beneficio de FAE

MADARIAGA





El tradicional evento deportivo y solidario se desarrollará este fin de semana en el predio de la institución. Este año la propuesta suma una importante previa el sábado con ciclismo, espectáculos en vivo y patio de comidas, antes de la gran carrera del domingo.





GENERAL MADARIAGA — La querida institución local FAE (Fundación Apoyo Educativo) volverá a ser la gran protagonista del deporte y la solidaridad en la ciudad con la llegada de la novena edición del Desafío por FAE. Con una concurrencia que ya ronda entre los 250 y 300 atletas inscritos, los organizadores ultiman los detalles de un fin de semana pensado tanto para los corredores como para toda la comunidad.





En diálogo con CNM Radio, Juani Isidro —integrante del equipo organizador— destacó el crecimiento de la iniciativa para este año: "Es un año más de este desafío por esta tan querida institución de nuestro pueblo. Ya son nueve ediciones y este fin de semana venimos con algunas propuestas nuevas para que haya opciones para todos los gustos, no solo la carrera".





Una gran "previa" el sábado





A diferencia de ediciones anteriores, el evento comenzará a vivirse fuerte desde el sábado a las 10:00 en el predio de FAE (donde estará ubicado el sector de largada). La jornada incluirá una movida ciclística encabezada por el atleta local Joaquín Arancedo, quien desde hace dos meses viene impulsando un "fondo de 100 kilómetros" acumulativo y solidario con sorteos de indumentaria para quienes colaboraron.





Hacia las 17:00, con la llegada de los ciclistas, se realizará una bicicleteada para niños en un circuito adaptado. En paralelo, el predio comenzará con la acreditación y entrega de kits para los corredores del domingo en un marco festivo con música en vivo.





A partir de las 18:15 se habilitará el patio de comidas con foodtrucks y un escenario donde se presentarán de forma totalmente desinteresada bandas de diversos géneros (rock, blues, acústicos y cumbia) como Liberato, Dúo Lupens, Rebelión Pampa, Va de Nuevo y Barra Libre.





La carrera del domingo





El día de la competencia principal la actividad arrancará a las 7:30 con la apertura final para la entrega de kits destinada a los atletas que viajan desde otras localidades. La largada oficial de la carrera está programada para las 11:00.





Desde la organización recordaron que la competencia recorre parte de la vía urbana, por lo que se trabajará de manera articulada con el área de Seguridad de la Municipalidad para el corte de calles y la logística del trayecto.





Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el día sábado inclusive. "Estamos en un promedio de participantes que manejamos habitualmente y estamos muy agradecidos. Confiamos en que cada corredor, sea local o visitante, se sienta cómodo y bien atendido. Hay un enorme esfuerzo de la comisión directiva, de los beneficiarios y de los sponsors para que vuelva a ser una fiesta", Isidro.