Ordenaron la internación psiquiátrica forzosa de Pity Álvarez tras su fuga frustrada del Hospital Tornú

La Justicia ordenó la internación psiquiátrica de Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú (54) , quien permanece internado en el Hospital Tornú mientras se desarrolla el juicio en su contra por el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36).

La resolución del Juzgado Civil 4 establece que la medida terapéutica debe ser por el tiempo más breve posible, con informes mensuales sobre su evolución clínica y la designación formal de un defensor legal.

El director del establecimiento de salud debe informar al Juzgado cada 30 días sobre la evolución del paciente y aportar cualquier otro dato de interés para la causa.

Si la internación se prolonga por un término mayor a 90 días, el director tiene la obligación de comunicarlo formalmente al Juzgado a fin de proceder según lo estipulado en la normativa de salud mental.

La resolución instruye al centro de salud a reforzar las medidas de seguridad para impedir abandonos del tratamiento y estipula que cualquier traslado posterior debe realizarse mediante derivación médica supervisada.

Adicionalmente, se ordena a la obra social y a las entidades correspondientes asegurar una vacante en una institución especializada acorde a sus necesidades de salud mental y consumo problemático de drogas.

Finalmente, se impone una medida cautelar que prohíbe a los medios de comunicación difundir información relacionada con la salud mental del músico para proteger su privacidad e integridad personal.

Este lunes 28 de septiembre, el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sufrió una crisis psiquiátrica mientras era trasladado desde la sala de internación del Hospital Tornú a otro sector para conectarse por Zoom al juicio en el que está acusado de homicidio.

Lo encontraron descalzo, a los gritos y logró eludir a la seguridad del hospital para irse sin el alta médica. Un patrullero lo atrapó en la esquina.

" Me tengo que reunir con el 'Chiqui' Tapia ", gritaba "Pity", totalmente hundido en una crisis nerviosa.

Álvarez será sometido a un examen para establecer si es peligroso para sí o para terceros, informe que pidió la Defensoría de Incapaces ante la Justicia civil.

Sus abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro insisten en que no está en condiciones mentales de afrontar el debate por el crimen de Díaz, al que asesinó de cuatro balazos en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín