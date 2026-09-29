Un golpe de tensión quemó un aire acondicionado y la Justicia rechazó el reclamo

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Una mujer reclamó una indemnización por la rotura de un aire acondicionado y la pérdida de alimentos luego de un corte de luz ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó el rechazo de la demanda contra una cooperativa eléctrica, un municipio y una distribuidora de energía.

El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2021, cuando una falla en la red de media tensión provocó una baja de voltaje y posteriormente la interrupción total del servicio. La demandante sostuvo que las alteraciones habían provocado daños en el compresor de un aire acondicionado de 8000 frigorías y el deterioro de alimentos.

La Justicia, sin embargo, consideró determinantes las pericias realizadas en la vivienda. Los informes técnicos detectaron irregularidades en el tablero eléctrico, entre ellas que el cable neutro no estaba conectado al interruptor termomagnético en una instalación trifásica.

Según el tribunal, esa deficiencia impedía que los mecanismos de protección actuaran correctamente ante una alteración de tensión. Los magistrados señalaron que era responsabilidad del titular del inmueble mantener las instalaciones internas en condiciones reglamentarias.

Además, la Cámara cuestionó que el equipo hubiera sido retirado antes de las pericias de oficio, ya que esa situación impidió comprobar si contaba con las protecciones correspondientes.

Finalmente, los camaristas declararon desierto el recurso presentado y confirmaron el rechazo de la demanda. La Justicia consideró que las irregularidades de la instalación interna interrumpieron el vínculo entre la falla de la red pública y los daños reclamados, por lo que no hubo resarcimiento.