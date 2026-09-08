Operativo a 2.400 metros de altura: incautan cuatro motos de nieve de contrabando en un exclusivo complejo turístico en la cordillera

Cuatro motos de nieve ingresadas al país de contrabando fueron secuestradas por la Gendarmería Nacional en un procedimiento de riesgo realizado a más de 2.000 metros de altura y en cercanías al paso fronterizo con Chile, en Mendoza, con condiciones climatológicas adversas.

Los vehículos y otros elementos de origen ilícito fueron hallados por los agentes de seguridad en un exclusivo complejo turístico instalado en medio de la nieve, en la alta montaña. Los rodados incautados iban a ser utilizados en el campamento para realizar actividades en terreno nevado.

Los gendarmes llegaron a los 2.420 metros sobre el nivel del mar después de una investigación de tres meses. Tuvieron que caminar tres kilómetros debido a las intensas nevadas que les hizo imposible el transitar con un vehículo.

Debido a las intensas nevadas, los gendarmes debieron abandonar los vehículos mediante los cuales se estaban dirigiendo hacia el complejo turístico y realizar una travesía de tres kilómetros a pie por el terreno cordillerano.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael y con la Intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de esa localidad tras una denuncia por infracción al Artículo 863 de la Ley del Código Aduanero (22.415).

Fuente: Clarín