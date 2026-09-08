Crean el “Premio Aramburú”: un reconocimiento al compromiso contra el racismo en el deporte

Mientras se lleva a cabo el juicio oral por el crimen del rugbier argentino Federico Martín Aramburú en la ciudad de París , el acalde de la capital parisina anunció la creación de un premio que llevará el nombre de la víctima y cada año será un reconocimiento al compromiso contra el racismo en el deporte.

Capitán de Los Pumas y del Biarritz Olympique, Aramburú marcó profundamente el rugby francés, donde se coronó campeón en dos ocasiones.

El 19 de marzo de 2022, a los 42 años, el rugbier argentino fue asesinado a balazos a la salida de un bar en París, en el marco de un ataque de militantes de la ultraderecha.

Con la creación de este premio, París desea mantener viva su memoria y perpetuar los valores de fraternidad con los que su nombre siempre estará asociado.

Se trata de un reconocimiento al compromiso de la lucha contra el racismo en el deporte. El premio busca destacar a quienes utilizan el deporte para transformar prácticas, apoyar a las víctimas y convertirlo en una herramienta para la igualdad y el empoderamiento.

Para los creadores, al unir a las personas más allá de sus orígenes y procedencias, el deporte es, sin duda, una poderosa fuerza de cohesión y de transmisión de valores como el respeto y la solidaridad.

El premio estará abierto a atletas, tanto en activo como retirados, equipos y grupos, entrenadores, árbitros y demás personas directamente involucradas en el mundo del deporte. Y la primera ceremonia de entrega tendrá lugar el 19 de marzo de 2027 , cuando se cumpla el quinto aniversario de la muerte de Aramburú.

Periodista,

Fuente: Clarín