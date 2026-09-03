Nueva paritaria confirmada: cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre de 2026 con el aumento y el bono

En septiembre, el personal que se desempeña en casa particulares recibe un incremento salarial del 1,8% , por lo que cambia el valor percibido en las distintas categorías de trabajador, según lo establecido en el último acuerdo paritario para el sector cuyos detalles figuran en la resolución 6/2026 , publicada en el Boletín Oficial .

A su vez, al aumento salarial se le añade otra modificación, que consta de la incorporación de un porcentaje del bono extraordinario, recibido en agosto, al salario básico.

De esta manera el personal del servicio doméstico recibe en septiembre una suba del 1,8%, y la incorporación al básico del 25% de la suma no remunerativa del mes anterior.

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el nuevo acuerdo.

En tanto, para empleados con contratación mensual , los valores de referencia para septiembre de 2026 son los siguientes:

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Fuente: La Nación