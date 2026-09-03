MADARIAGA: Secuestraron una camioneta y un trailer que circulaban sin patente ni seguro

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Madariaga interceptó un vehículo en infracción durante recorridas de prevención realizadas este jueves 3 de septiembre en la intersección del camino vecinal Cruce Cortizo y la Ruta Provincial 74.
El operativo se concretó cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet LUV que circulaba sin el dominio (patente) colocado y arrastraba un tráiler destinado al transporte de hacienda.
Al momento del control, los agentes constataron que la unidad circulaba sin la documentación ni los elementos de seguridad reglamentarios: carecía de chapas patentes, póliza de seguro obligatorio y luces traseras en funcionamiento.
Ante esta situación, la Policía Rural procedió al secuestro preventivo de los vehículos y a confeccionar el acta correspondiente por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.
Normativa aplicada: ¿Qué exige la Ley 24.449?
Las faltas labradas en el procedimiento corresponden a incumplimientos graves de las condiciones mínimas para circular en la vía pública:
Artículo 40, Inciso C (Seguro): Exige la portación del comprobante de seguro obligatorio en vigencia que cubra daños a terceros.
Artículo 40, Inciso D (Identificación): Establece la obligatoriedad de circular con las chapas patentes colocadas de manera visible, legibles y sin alteraciones, tanto en el vehículo como en acoplados o tráileres.
Artículo 31, Inciso B2 (Iluminación): Regula los sistemas de luces traseras (posición, freno e indicadores de giro), indispensables para advertir maniobras a otros conductores y prevenir accidentes, especialmente en caminos rurales o rutas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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