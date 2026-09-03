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MADARIAGA: Secuestraron una camioneta y un trailer que circulaban sin patente ni seguro

Gastón Scigliano septiembre 03, 2026

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Madariaga interceptó un vehículo en infracción durante recorridas de prevención realizadas este jueves 3 de septiembre en la intersección del camino vecinal Cruce Cortizo y la Ruta Provincial 74.


El operativo se concretó cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet LUV que circulaba sin el dominio (patente) colocado y arrastraba un tráiler destinado al transporte de hacienda.


Al momento del control, los agentes constataron que la unidad circulaba sin la documentación ni los elementos de seguridad reglamentarios: carecía de chapas patentes, póliza de seguro obligatorio y luces traseras en funcionamiento.


Ante esta situación, la Policía Rural procedió al secuestro preventivo de los vehículos y a confeccionar el acta correspondiente por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.


Normativa aplicada: ¿Qué exige la Ley 24.449?


Las faltas labradas en el procedimiento corresponden a incumplimientos graves de las condiciones mínimas para circular en la vía pública:

  • Artículo 40, Inciso C (Seguro): Exige la portación del comprobante de seguro obligatorio en vigencia que cubra daños a terceros.

  • Artículo 40, Inciso D (Identificación): Establece la obligatoriedad de circular con las chapas patentes colocadas de manera visible, legibles y sin alteraciones, tanto en el vehículo como en acoplados o tráileres.

  • Artículo 31, Inciso B2 (Iluminación): Regula los sistemas de luces traseras (posición, freno e indicadores de giro), indispensables para advertir maniobras a otros conductores y prevenir accidentes, especialmente en caminos rurales o rutas.


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