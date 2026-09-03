MADARIAGA: Secuestraron una camioneta y un trailer que circulaban sin patente ni seguro

MADARIAGA

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Madariaga interceptó un vehículo en infracción durante recorridas de prevención realizadas este jueves 3 de septiembre en la intersección del camino vecinal Cruce Cortizo y la Ruta Provincial 74.





El operativo se concretó cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet LUV que circulaba sin el dominio (patente) colocado y arrastraba un tráiler destinado al transporte de hacienda.





Al momento del control, los agentes constataron que la unidad circulaba sin la documentación ni los elementos de seguridad reglamentarios: carecía de chapas patentes, póliza de seguro obligatorio y luces traseras en funcionamiento.





Ante esta situación, la Policía Rural procedió al secuestro preventivo de los vehículos y a confeccionar el acta correspondiente por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.





Normativa aplicada: ¿Qué exige la Ley 24.449?





Las faltas labradas en el procedimiento corresponden a incumplimientos graves de las condiciones mínimas para circular en la vía pública: