No le cargaron GNC, discutió con un playero y apuñaló a dos clientes en una estación de servicio

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Un hombre de 36 años fue detenido luego de apuñalar a dos clientes en una estación de servicio ubicada en la esquina de Paraguay y Montevideo, en el barrio porteño de Recoleta.

El episodio ocurrió el domingo alrededor de las 20.13, cuando un hombre de 61 años llegó al lugar junto a su hijo, de 28, a bordo de un Chevrolet Agile para cargar GNC.

Mientras esperaban ser atendidos, padre e hijo observaron que uno de los playeros discutía con otro cliente, un hombre de 36 años que se movilizaba en un Volkswagen Voyage.

Según informaron fuentes policiales, el conflicto se había iniciado porque el conductor tenía vencida la oblea de GNC de su vehículo. La discusión aumentó de intensidad hasta que el empleado y el cliente comenzaron a golpearse.

Al advertir la pelea, el padre y su hijo intervinieron para intentar separarlos. En ese momento, el hombre de 36 años habría sacado un arma blanca y atacado a ambos.

El joven de 28 años sufrió una herida cortopunzante en el cuello, mientras que su padre recibió una lesión en el muslo izquierdo.

El atacante intentó descartar el cuchillo

Después de la agresión, el sospechoso intentó arrojar el arma en un cesto de residuos ubicado en la zona de los surtidores.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y encontraron dentro del cesto un cuchillo tipo Tramontina, que habría sido utilizado durante el ataque.

El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Según información oficial, el sospechoso tenía antecedentes por un hecho de daños ocurrido en mayo de este año y por una riña registrada en noviembre de 2024.

Los dos heridos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Fernández. Ambos se encuentran fuera de peligro.