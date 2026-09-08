Claudio Ponce: “Siento que falta mucho diálogo y que las cosas se van a solucionar”

MADARIAGA





Claudio Ponce es el nuevo presidente de la Liga Madariaguense de Fútbol. Su lista se impuso por 7 votos contra 6 ante la nómina encabezada por Gastón Carró, en una elección marcada por la paridad y por la necesidad de avanzar en la normalización de la institución. En diálogo con CNM Radio, el flamante presidente habló de sus primeros objetivos y llamó a dejar de lado las diferencias para trabajar por los clubes y los chicos.





La Liga Madariaguense de Fútbol tiene nuevo presidente. Claudio Ponce, acompañado por José “Pepe” Montenegro como vicepresidente, se impuso en la Asamblea General Ordinaria por siete votos contra seis frente a la lista “Unidad Regional”, encabezada por Gastón Carró y Maximiliano Scola. El resultado dejó en evidencia una elección muy ajustada y abre una nueva etapa para la institución.





A pocas horas de haber sido elegido, Ponce habló con CNM Radio y reconoció que todavía no había tenido tiempo para descansar. “Esta es una gran responsabilidad y siempre lo digo”, señaló, al contar que al regresar a Pinamar lo primero que hizo fue visitar a sus padres, a quienes vinculó directamente con su historia dentro del fútbol y con el camino que lo llevó hasta la conducción de la Liga.





El nuevo presidente planteó desde el comienzo cuál pretende que sea el eje de su gestión: la unidad entre los clubes. “Yo siento que esto tiene que ser fácil, unir a los clubes”, afirmó, al remarcar que son 13 presidentes los que tienen la responsabilidad de conducir el fútbol de la región.





En ese sentido, Ponce sostuvo que será necesario dejar atrás las diferencias que se produjeron durante los últimos tiempos. “Vamos a ir a empezar a visitar a todos los clubes y pedirles que tal vez dejemos los egos de lado y dejemos un montón de cosas por los pibes”, expresó.





La elección terminó resolviéndose por apenas un voto y mostró la existencia de dos sectores con miradas diferentes sobre el futuro de la Liga. Frente a ese escenario, Ponce insistió en la necesidad de generar un espacio de diálogo entre todos los dirigentes.





“Este presidente entrante viene a la Liga con mucha humildad y diciéndole a todos los clubes que solo no se va a lograr nada”, manifestó. Y resumió su principal objetivo en una sola palabra: “Unir”.





Para Ponce, la responsabilidad de los dirigentes trasciende las diferencias personales y debe concentrarse en el crecimiento de la institución y de quienes participan de ella. “Los 13 presidentes que estamos tenemos una enorme responsabilidad, no podemos pensar con egos, tenemos que pensar en el bien de la Liga”, sostuvo.





El dirigente apeló incluso a una comparación con los chicos que participan de las categorías infantiles para explicar la necesidad de superar rápidamente las diferencias entre adultos. “Si nosotros nos encontramos con chicos de la primaria que se pelean o con chicos del jardín infantil que se pelean y al otro día están juntos de nuevo, creo que con gente adulta tiene que ser mucho más fácil sentarse”, señaló.





En ese marco, reconoció que uno de los problemas que observa es precisamente la falta de diálogo. “Siento que falta mucho diálogo y que las cosas se van a solucionar”, afirmó.





Uno de los temas centrales que aparece en la agenda de la nueva conducción es la situación jurídica de la Liga. La normalización de la institución será uno de los principales objetivos de la gestión, una cuestión que viene siendo discutida desde hace años y que también estuvo presente en el proceso electoral.





“Hay que trabajar fuertemente con lo que es la normalización de la Liga, que es una herencia que estamos teniendo desde el año 2016”, explicó Ponce.





El nuevo presidente sostuvo que no es momento de buscar responsables por la situación y llamó a concentrarse en encontrar una solución. “Ya no es hora de buscar culpables ni de enojos”, afirmó, para luego plantear que cada club deberá aportar a las personas más capacitadas para avanzar en ese proceso.





En esa línea, Ponce explicó que pretende recurrir a profesionales especializados para abordar la situación de la personería jurídica. Puso como ejemplo el trabajo que se realiza en los clubes y señaló que los dirigentes no necesariamente tienen conocimientos específicos en materia administrativa y jurídica.





“Acá tomo 13 presidentes y no es nuestra competencia. Yo estudié en la Facultad de Administración y Políticas Públicas, pero no es mi competencia este tema”, explicó.





Por ese motivo, adelantó que convocará a un abogado que ya viene trabajando con clubes en cuestiones relacionadas con la personería jurídica y que se encontraba viajando a La Plata para avanzar en gestiones ante los organismos correspondientes.





“En la primera reunión que tengamos va a estar puesto este tema de lo que es personalidad jurídica”, aseguró.





Ponce también anticipó que buscará establecer contactos institucionales con los municipios de la región. En particular, señaló que solicitará reuniones con los intendentes de General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell para comenzar a presentar la nueva conducción y plantear las necesidades del fútbol regional.





“Voy a pedir una audiencia con el intendente de General Madariaga y con el intendente de Villa Gesell. Hay muchas cosas para charlar”, sostuvo.





Su vínculo con el ámbito municipal de Pinamar también forma parte de su trayectoria. Ponce explicó que trabaja desde hace 35 años en la Municipalidad de Pinamar, dentro de la Secretaría de Cultura, y que actualmente se encuentra de vacaciones, situación que pretende aprovechar para dedicar tiempo a los primeros pasos de su gestión.





Pero antes de avanzar con definiciones, el nuevo presidente aseguró que quiere recorrer personalmente los clubes que integran la Liga.





“Voy a empezar a ir a todos los clubes a charlar, que me cuenten, voy a ir a escuchar, voy a ir a escuchar”, repitió durante la entrevista.





La intención, según explicó, es conocer de primera mano las necesidades, proyectos y propuestas de cada institución para luego construir una agenda común.





Uno de los puntos que también apareció durante la entrevista fue el balance de la gestión de Juan Ignacio Jáuregui, quien dejó la presidencia después de dos años. Ponce fue contundente al evaluar ese período y destacó especialmente el aspecto administrativo.





“La gestión de Juan fue impecable”, afirmó.





El flamante presidente destacó que durante la gestión anterior se informaban regularmente los movimientos económicos de la institución y consideró especialmente significativo que los balances hayan sido aprobados por unanimidad durante la asamblea.





“Me remito a las pruebas de que anoche los balances fueron aprobados por unanimidad. Y cuando los balances son aprobados por unanimidad, con eso creo que estoy contestando todo”, sostuvo.





Ponce también valoró el trabajo desarrollado durante los últimos años en las distintas categorías y seleccionados de la Liga. Mencionó las elecciones Sub 13, Sub 15 y la selección mayor, además del crecimiento registrado en diferentes áreas.





Para el nuevo presidente, esa tarea representa una base sobre la cual deberá construirse la próxima etapa. “Tenemos que seguir bajo esa premisa, pero asimismo sumar las ideas de todos los clubes”, señaló.





La conformación de la nueva comisión directiva todavía no estaba completamente definida al momento de la entrevista. Ponce explicó que pretende que la futura conducción tenga representantes capaces de aportar desde cada institución.





“Si estamos hablando de unidad, tenemos que sumar a los mejores de cada club”, afirmó.





Y volvió a insistir sobre uno de los conceptos que atraviesa todo su discurso desde que terminó la elección: la necesidad de terminar con las divisiones internas.





“Voy a tratar de que los egos desaparezcan rápido, de que las divisiones desaparezcan rápido, que se pongan de acuerdo rápido, pensando siempre en los pibes y en las chicas”, expresó.





En ese punto también destacó que el trabajo de la Liga no se limita al fútbol infantil. Ponce mencionó el crecimiento del fútbol mayor, el fútbol femenino y las diferentes actividades que forman parte de la estructura de la institución.





La referencia a la gestión saliente volvió a aparecer al momento de hablar del desafío que tendrá por delante. “La vara quedó muy alta y hay que sostener”, reconoció.





Sin embargo, inmediatamente planteó que sostener lo realizado no significa cerrar la puerta a nuevas propuestas. “Hay que incorporar más ideas y más gente de todos los clubes”, sostuvo.





La elección dejó un resultado muy ajustado: siete votos contra seis. La nueva conducción tendrá, por lo tanto, el desafío de conducir una Liga en la que prácticamente la mitad de los representantes respaldó una propuesta diferente.





Frente a ese escenario, Ponce eligió no profundizar las diferencias y planteó una convocatoria amplia. Su mensaje inicial como presidente estuvo dirigido a todos los clubes y no solamente a quienes acompañaron su lista.





“Solo no se va a lograr nada”, repitió, convencido de que la nueva etapa deberá construirse a partir del diálogo entre las instituciones.





El objetivo que plantea Ponce es que las discusiones dirigenciales no terminen condicionando el trabajo que se desarrolla en las canchas. Para el nuevo presidente, el eje debe estar puesto en los chicos, las chicas, los jugadores y en el crecimiento general del fútbol de la región.





“Siempre pensando en los pibes y unir”, resumió.





Así comienza la gestión de Claudio Ponce al frente de la Liga Madariaguense de Fútbol. Una conducción que nace de una elección definida por un solo voto y que, precisamente por esa particularidad, tiene como primer gran desafío transformar la paridad electoral en una convocatoria amplia y en un espacio de trabajo común entre los 13 clubes.