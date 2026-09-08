Una escuela no pudo dar clases porque un alumno de 15 años se robó los cables, los caños y los dejó sin luz y sin agua

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Más de 500 alumnos de la Escuela N° 49, ubicada en el barrio Las Vegas de Santo Tomé, Santa Fe, no pudieron asistir a clases este martes luego de que delincuentes ingresaran nuevamente al establecimiento y robaran cables y cañerías, dejando al edificio sin energía eléctrica y con problemas en la distribución de agua potable.

El nuevo ataque ocurrió durante la madrugada, pocas horas después de que la comunidad educativa encontrara cables arrancados correspondientes a tres aulas y al pasillo de acceso.

En esta segunda incursión, los delincuentes sustrajeron caños pertenecientes a equipos de aire acondicionado y algunos caloventores. Además, quedaron conexiones eléctricas expuestas, lo que generó una situación de riesgo y obligó a suspender las actividades.

Un adolescente fue detenido por el robo

Durante este martes, la Policía detuvo a un alumno de 15 años que cursa en la Escuela “Dr. Agustín Araya”, ubicada en la avenida Richieri y Estados Unidos de México.

El adolescente fue aprehendido durante un procedimiento realizado en su domicilio, luego de que testigos lo señalaran como presunto autor del robo de cables y cañerías ocurrido en la Escuela N° 49.

Según versiones difundidas durante la jornada, el adolescente habría sido detenido anteriormente por otros tres hechos de características similares.

Por tratarse de un menor de edad alcanzado por el nuevo régimen penal juvenil, las actuaciones quedaron a cargo de personal de la División Asuntos Juveniles de la Unidad Regional I.

La escuela ya había sufrido otros robos

Desde la institución y la cooperadora señalaron que los hechos no son nuevos. Sonia, integrante de la cooperadora, aseguró que la escuela del barrio Las Vegas atraviesa situaciones de este tipo desde hace años.

“En la escuela del barrio Las Vegas estos son hechos reiterados. Son años de pasar por esta situación”, expresó.

La mujer recordó que dos semanas atrás también habían sufrido robos. En aquella oportunidad, delincuentes cortaron cables desde los postes externos y dejaron al establecimiento sin conexión a internet. También denunciaron el robo de una puerta.

La situación afecta a más de 500 estudiantes y genera preocupación por el servicio de alimentación que brinda la institución. Según explicó la integrante de la cooperadora, existen dificultades que podrían comprometer la entrega de leche y almuerzo, alimentos que para algunos alumnos representan una parte importante de su alimentación diaria.

Además, mientras la Policía informó sobre un solo adolescente aprehendido, distintas versiones indican que otras personas podrían haber participado del robo. Esa situación es materia de investigación.

Abrazo simbólico y reclamo de docentes

La reiteración de los robos generó preocupación entre las familias y vecinos del barrio. Durante la mañana, padres, docentes, alumnos y vecinos realizaron un abrazo simbólico frente a la escuela para reclamar mayor seguridad.

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) del departamento La Capital también reclamó respuestas concretas y urgentes a las autoridades.

Desde el gremio señalaron que los hechos de vandalismo y robo se vienen repitiendo y afectan el funcionamiento de una institución a la que concurren diariamente más de 500 estudiantes.

“Las escuelas públicas necesitan condiciones dignas y seguras para desarrollar su tarea”, sostuvo Amsafe en un comunicado.