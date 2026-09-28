Neuquén: asesinaron de dos balazos a un joven en plena calle y detuvieron a un adolescente

Un adolescente fue acusado por el crimen de Walter Yáñez , un joven de 28 años que recibió dos disparos durante la noche del viernes en una plaza de Cutral Co, Neuquén . La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero murió por la gravedad de las heridas. La causa tramita en el fuero penal juvenil.

El ataque ocurrió alrededor de las 23.30 del viernes en la plaza del barrio Libertador General San Martín, conocida como la plaza de las 500, en la zona de Ejército Argentino y Maipú.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios locales, Yáñez estaba junto a otras personas cuando se produjo una discusión y el agresor sacó un arma de fuego y disparó .

La víctima recibió dos impactos de bala : uno en la pierna izquierda y otro en la parte alta del abdomen. Este último le provocó una grave hemorragia.

Yáñez fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Complejidad VI de Cutral Co , donde finalmente murió.

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo en la zona y la investigación quedó en manos de la Justicia de Neuquén.

Un adolescente fue detenido como sospechoso y el sábado se realizó la audiencia de formulación de cargos, que fue declarada reservada debido a que el acusado es menor de edad.

La jueza Carolina González dio por formulados los cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego . La investigación se desarrolla bajo las reglas correspondientes al fuero penal juvenil.

Por tratarse de un menor, su identidad no fue difundida .

Yáñez tenía 28 años y era conocido en la ciudad como “Gioma”. Según medios de la zona, trabajaba como tatuador, estaba vinculado al rap y era hincha y colaborador del Club Alianza de Cutral Co .

El crimen provocó conmoción en la localidad y ocurrió pocos días después de otro homicidio registrado en Cutral Co.

En ese caso, Maximiliano Tarifeño murió tras recibir una puñalada durante una pelea. Por ese hecho, un hombre de 32 años fue acusado de homicidio simple.

Fuente: TN