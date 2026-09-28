Con Pity Álvarez internado, continúa el juicio en su contra por homicidio: hoy declaran siete testigos

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz seguirá hoy con una nueva audiencia en la que está prevista la declaración de siete testigos.

La jornada empezará a las 10.30 con los testimonios de una perito, un cura y otra persona que había sido convocada para la audiencia de la semana pasada . Los cuatro testigos restantes tienen identidad reservada .

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. La acusación contra el músico es por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Díaz ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré en Villa Lugano.

La audiencia de hoy será la primera después de que el tribunal rechazara un nuevo pedido de la defensa para suspender el juicio . Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños habían planteado la interrupción del debate por la internación de Álvarez en el Hospital Tornú luego de una crisis hipertensiva .

La defensa informó el miércoles que el músico permanecía en terapia intermedia y sostuvo que continuar con el proceso podía afectar sus derechos y garantías . También hizo referencia a una serie de estudios ordenados por la Justicia civil como parte de un expediente iniciado por un pedido de curatela.

El planteo fue rechazado por el tribunal al considerar que no había una situación novedosa que justificara suspender el debate . El juez Gustavo Goerner recordó además que Álvarez no está obligado a asistir a las audiencias durante esta etapa del juicio , ya que está representado por sus abogados.

Su presencia sí será necesaria durante los alegatos y el momento en que difundan el veredicto.

En esa misma audiencia, el fiscal Sandro Abraldes se había opuesto al pedido de la defensa y planteó que no correspondía interrumpir el proceso por una presentación realizada ante la Justicia civil. También cuestionó los reiterados pedidos de suspensión formulados durante el debate.

Luego de resolver ese planteo, el tribunal escuchó a tres testigos propuestos por la defensa : la madre de Álvarez, un amigo del barrio y un integrante de su equipo de trabajo.

Cristina Congiú , madre del músico, dio detalles sobre la relación entre su hijo y Díaz. Contó que Álvarez le había contado que sufría una situación de “acoso permanente” por parte de la víctima . También aseguró que ella misma se había sentido intimidada durante algunos encuentros con Díaz en el barrio Samoré.

La semana pasada también declaró un vecino que había intervenido en la pelea entre Álvarez y Díaz. Su testimonio se había producido durante una audiencia anterior del juicio.

Después de los siete testimonios previstos para el lunes, el debate continuará el miércoles. Para esa jornada fueron convocadas otras siete personas, todas con identidad reservada .

Álvarez está acusado por el homicidio de Díaz ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018. Según la acusación, ambos comenzaron a discutir y todo escaló en una pelea en el barrio Samoré.

En ese contexto, el músico habría sacado una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y le habría disparado a Díaz en la cabeza . Después habría efectuado otros tres disparos hacia la misma zona.

Después del ataque, Álvarez escapó del lugar y fue detenido horas más tarde. El peritaje determinó que la víctima murió como consecuencia de “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”.

Fuente: TN