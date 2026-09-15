Murió una adolescente de 15 años antes de ingresar a un recital de K-Pop en San Isidro

Una adolescente de 15 años murió el lunes por la tarde tras descompensarse antes de ingresar al recital de la banda surcoreana Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro.

La menor recibió asistencia médica en el lugar y luego fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, donde se constató su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, confirmaron a LA NACION fuentes del municipio.

Según las reconstrucciones preliminares, el episodio ocurrió en los momentos previos al ingreso al espectáculo. El hospital adonde fue llevada la adolescente se encuentra ubicado a aproximadamente 400 metros del predio donde se desarrollaba el recital.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de San Isidro. Por disposición de la autoridad judicial, la identidad de la menor permanece reservada.

Según el resultado de la autopsia, realizada esta tarde, “habría sido una muerte natural por una insuficiencia cardíaca no traumática”. Durante la necropsia se tomaron muestras para hacer los peritajes complementarios.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, la joven tenía 15 años y era oriunda de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Sus iniciales son D. A. G. P.

De acuerdo con la información oficial, tanto las causas del deceso como las circunstancias que derivaron en el paro cardiorrespiratorio serán determinadas por las pericias correspondientes y por el informe médico-legal que se incorpore al expediente judicial.

Desde el municipio señalaron que se “colabora activamente” con la Justicia y que se encuentra a disposición de las autoridades judiciales. En ese marco, el gobierno local indicó que en el expediente correspondiente al permiso del evento se encuentran documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos para ese tipo de espectáculos.

Entre ellos figuran ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el plan de salud aprobado por la Secretaría de Salud municipal.

Asimismo, se precisó que esos dispositivos fueron verificados por el operativo municipal desplegado en el lugar durante el desarrollo de la actividad.

Según reconstruyeron fans de Stray Kids en sus cuentas de la red X (ex-Twitter), la joven se descompensó después de pasar el primer control . “Leyendo se informa que la piba estaba acampando y murió ANTES de llegar a ingresar, cayó desplomada”, publicó @CMagnolok. Otra de las fans que estuvo en el lugar, @tannieanon, comentó: “Se dice que se descompensó pasando el primer control y ahí le hicieron RCP”. Por su parte, @LigeiaMab dijo haber visto la ambulancia pasar y parar en el lugar del hecho. A través de Instagram, en tanto, @b3thtorres comentó a LA NACION que escuchó varias sirenas de emergencias entre las 13.30 y las 14, pero como la fila estaba cerca del hospital no le prestó mucha atención.

Por su parte, DF Entertainment, la productora organizadora de los conciertos de Stray kids en el Hipódromo de San Isidro, expresó su pesar por la muerte de la adolescente.

“DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”, manifestó en un comunicado.

Y añadió: “Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes. Cualquier información adicional sobre las circunstancias del hecho será brindada por dichas autoridades”.

La banda de K-pop se presentó en el Hipódromo de San Isidro los días 14 y 15 de septiembre. Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, Stray Kids realizó su primera visita a la Argentina como parte de “STRAY CITY”, una serie especial de conciertos anunciada para distintos países de América Latina.

Formados por la agencia JYP Entertainment a finales de 2017 a través de un programa de supervivencia con el mismo nombre, Stray Kids debutó oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el miniálbum I am NOT.

A su fiel base de seguidores se le conoce como STAY, un nombre que simboliza que los fans siempre estarán junto a ellos en su camino.

Stray Kids se destaca dentro de la industria del K-pop por su fuerte impronta creativa y su autonomía artística . A diferencia de otros proyectos del género, sus integrantes participan de manera activa en la composición, producción y escritura de gran parte de su repertorio.

Detrás de esa identidad musical se encuentra 3RACHA, la subunidad integrada por Bang Chan, Changbin y Han , considerada el principal motor creativo del grupo.

Su propuesta combina hip-hop, música electrónica y elementos de rock con una impronta energética y experimental. Esa fusión de estilos les permitió desarrollar un sonido propio y consolidarse como una de las bandas de mayor proyección internacional dentro de la escena surcoreana.

Fuente: La Nación