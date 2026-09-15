Con Messi convocado: la lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina

Lionel Messi fue convocado por Lionel Scaloni para el último de los tres amistosos que la selección argentina afrontará en la próxima ventana FIFA. Los rivales serán Bolivia , el 30 de septiembre en Córdoba, y Burkina Faso , el 3 de octubre, y Benín , el 6, en el Monumental de Buenos Aires en estos últimos dos casos.

La presencia del capitán sobresale después de que el 10 anunciara su retiro del seleccionado y despeja la principal incógnita que existía alrededor de la nómina. La lista, además, presenta varios cambios respecto al plantel que terminó segundo en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

La convocatoria a Messi adquiere una dimensión especial por el anuncio que había realizado después de la Copa del Mundo. Su presencia para esta ventana internacional estaba en duda, mientras AFA mantenía la expectativa de que pudiera despedirse ante el público argentino. Finalmente, su apellido aparece entre los 28 elegidos por Scaloni para el capítulo final de una serie que empezará a marcar la renovación del plantel, aún con incertidumbre sobre si continuará Scaloni como director técnico.

Al igual que el 10, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso solo acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre, ante Benín. En tanto, avisaron que “los jugadores convocados del medio local se darán a conocer el viernes”.

Justamente en lo local es que aparecen algunas de las ausencias respecto al Mundial: Leandro Paredes , Thiago Almada (estos dos con fechas de suspensión por delante) y Gonzalo Montiel . Además, se suma Nicolás Otamendi , aunque ya había anunciado su retiro de la selección. Por fuera de la Argentina, Nahuel Molina (también con fechas por cumplir) y Marcos Senesi no fueron convocados.

Entre las modificaciones de la defensa se destaca el regreso a los convocados de Agustín Giay , futbolista de Palmeiras, en lugar de Montiel y Molina. El lateral derecho había formado parte de la prelista, pero quedó al margen de la Copa del Mundo. Otra de las novedades abajo es Juan Foyth , de Villarreal, que puede jugar tanto como central como lateral.

Los que se mantienen en defensa son Cristian Romero , Lisandro Martínez , Facundo Medina , Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico . Al igual que los arqueros Emiliano Martínez , Juan Musso y Gerónimo Rulli .

En ese sector aparece la sorpresa de la lista: Román Vega , lateral izquierdo de Zenit. El exjugador de Argentinos Juniors se incorpora a un puesto en el que Tagliafico continúa como una de las referencias del ciclo. Con 22 años, es uno de los nombres que amplían las alternativas del entrenador en el comienzo de la etapa posterior al Mundial.

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Fuente: La Nación