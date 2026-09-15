Se presentó el presupuesto: el Gobierno prevé una inflación del 18% para 2027 y un dólar que llegará a $1847,60 a fin de año

El gobierno dio a conocer este martes por la tarde los ejes principales del Presupuesto 2027 que enviará a la Cámara de Diputados en las próximas horas. Las previsiones se discutieron en la reunión de la mesa política , que se extendió por más de tres horas y media. Allí se abordaron dos temas centrales: las principales variables económicas previstas para 2027 y la agenda legislativa.

De acuerdo a la información, el ministro de Economía, Luis Caputo , presentó los principales indicadores contemplados para 2027. “Se prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento” , sostuvieron. Entre otros supuestos, el Presupuesto 2027 estima que la inflación acumulada en el año será del 18% ( 21,1% promedio durante 2026), mientras que los salarios tendrán un ajuste promedio del 25,4%.

El proyecto de Presupuesto contempla nuevamente resultado fiscal positivo y según el Gobierno, “será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default” .

De la información difundida por Casa Rosada se desprende que se esperan “exportaciones de bienes y servicios” por más de US$130.000 millones de dólares y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los US$15.000 millones.

A su vez, el Presupuesto estima que el tipo de cambio mayorista cerrará 2026 en $1600 y que a fin de 2027 alcanzará los $1847,60 (con un tipo de cambio promedio anual de $1728 pesos) . “No se trata de una predicción sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027”, dijeron desde el Palacio de Gobierno.

Según estos números, el dólar mayorista (hoy en $1507) acumulará una suba del 6,2% hasta fin de este año .

En cuanto a la dinámica de las cuentas públicas, los números del presupuesto plantean que 2026 cerrará con un superávit primario del 1,3% del PBI, y que esa pauta se replicará en 2027. En el último staff report, el FMI había diagramado un superávit de entre 1,4% y 1,8% del PBI para el año que viene.

Con respecto al nivel de actividad, el Presupuesto 2027 estima que el PBI se expandirá un 3% este año (lejos del 5% que había establecido para este año el Presupuesto 2026). La cifra está por encima de las proyecciones de los principales bancos y consultoras del país: según el último REM del BCRA, la economía argentina crecerá un 2,1% este año.

Para 2027, el nuevo Presupuesto proyecta que el PBI crecerá 4% el año que viene. En sus últimas proyecciones, el FMI pronosticó un crecimiento del 3,5%.

El tema del Presupuesto estaba previsto conversarse de antemano en el nuevo cónclave que será encabezado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei .

Después de este encuentro, que se realiza todos los martes en el despacho del Jefe de Gabinete, Diego Santilli , se espera que se concrete el envío del Presupuesto a la Cámara Baja, donde está previsto que entre por mesa de entradas y no se prevé una presentación especial , a diferencia de otros años, cuando fue incluso el propio presidente, Javier Milei, el que hizo la presentación, hasta con una cadena nacional.

A la hora de la defensa de la denominada “ley de leyes”, una vez que empiece su tratamiento en Comisión, está previsto que vayan los diferentes secretarios y subsecretarios de las distintas áreas del Palacio de Hacienda, como Carlos Guberman. No está en agenda que vaya el ministro de Economía y miembro de la mesa política, Luis Caputo.

Mientras que el presupuesto será enviado hoy al Congreso, el Gobierno tiene confianza en poder mandar durante esta semana el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, desarrollado alrededor de la causa Malvinas. El ingreso será por Diputados.

Si bien el proyecto, que prevé entre otras cosas el endurecimiento de penas a empresas que operan en la zona, inicialmente estaba pensado para poder enviarse este lunes , aún está sujeto a una serie de “retoques finales”. Así lo transmitió una voz de Casa Rosada que ubicó el trabajo actual del proyecto en el área de la Secretaría de Legal y Técnica.

El área a cargo de María Ibarzabal fue una de las que intervino desde que comenzó el desarrollo del mismo, anunciado por el presidente en una cadena nacional, casi 14 días atrás. Legal y Técnica vino trabajando desde entonces junto a Cancillería de Pablo Quirno, y Defensa, bajo la órbita de Carlos Presti, en la redacción del proyecto, y se encarga de la versión final.

En el Gobierno están seguros de que a nivel parlamentario lograrán apoyo alrededor del caso, un importante acompañamiento , aunque no avizoran un tratamiento exprés del tema en el Congreso.

En el encuentro de mesa política de este martes también estaba previsto abordar el tema de la reforma política , cuyo tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado empieza este mismo martes. De hecho, la senadora Patricia Bullrich se retiró antes del encuentro de mesa política para ir rumbo al Senado por el tema.

Bullrich hizo referencia al inicio del debate de la reforma electoral en comisiones y se analizó el tratamiento del resto de los proyectos que se encuentran en la Cámara alta.

El proyecto tiene como objetivo principal la eliminación de las PASO, de cara a los comicios de 2027, aunque la parada no parece sencilla.

En diferentes terminales del oficialismo advierten que el escenario para tener los 37 votos en el Senado que demandan las reformas electorales no es fácil. Y por delante se espera una fuerte negociación por los distintos aspectos del proyecto.

Allí tendrá un rol clave Bullrich , quien días atrás ya advirtió dificultades para conseguir los votos. En tanto que cerca de Santilli, que lleva adelante el diálogo con los gobernadores, se muestran más optimistas.

En las últimas horas, tal como contó LA NACION , Karina Milei bajó una premisa de cara a las negociaciones que vienen con los aliados. “La definición de Karina es que no va a haber acuerdo político con ningún gobernador o espacio que no apoye la reforma política” , dijo una fuente de Balcarce 50 muy cercana a la funcionaria. “Es una postura muy razonable, lógica”, completó otro miembro del Gabinete.

Además de “el jefe”, Santilli, Bullrich y Luis Caputo, en el encuentro de este martes estuvieron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem ; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt ; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández ; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem ; y el asesor presidencial, Santiago Caputo .

Fuente: La Nación