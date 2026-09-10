Murió el jubilado que mató a tiros a un ladrón que había entrado a su casa

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Jorge Adolfo Ríos, el jubilado de Quilmes que en julio de 2020 mató a tiros a uno de los delincuentes que habían ingresado a robar a su vivienda, murió a los 76 años.

La muerte ocurrió este miércoles por la noche y fue confirmada por su abogado, Marino Cid Aparicio. Ríos continuaba viviendo en su casa de Quilmes Oeste y atravesaba distintos problemas de salud.

El episodio que lo llevó a la Justicia ocurrió durante la madrugada del 17 de julio de 2020. Una banda de delincuentes ingresó en reiteradas oportunidades a su vivienda. En medio del asalto, Ríos se enfrentó con Franco "Piolo" Moreyra, quien lo amenazaba con un destornillador, y le efectuó dos disparos que provocaron su muerte.

El caso generó una fuerte polémica luego de que una cámara de seguridad registrara a Ríos acercándose hasta el lugar donde había quedado herido Moreyra. En un primer momento, el fiscal Ariel Rivas sostuvo que el jubilado podía haberle efectuado disparos cuando el delincuente ya estaba en el piso.

Sin embargo, las pericias posteriores descartaron esa hipótesis. Ríos permaneció detenido después del hecho y la causa avanzó hasta quedar próxima a llegar a juicio.

Finalmente, en junio de 2023, apenas cuatro días antes del comienzo del debate, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Quilmes lo sobreseyó al considerar que había actuado en legítima defensa.

Después del episodio, la salud de Ríos se deterioró. Sufrió dos accidentes cerebrovasculares que le provocaron importantes dificultades para mantenerse de pie y caminar, además de las consecuencias psicológicas derivadas del hecho.

En una entrevista realizada meses antes de su muerte, Ríos había vuelto a defender su accionar y sostuvo que actuó para protegerse ante la amenaza del delincuente.

"Mucha gente me juzgó, pero si yo no tenía el arma, porque el tipo tenía ese destornillador, me podía haber ido muy mal", había expresado.