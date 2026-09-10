Batalla de plegables: cómo se compara el iPhone Duo con el Galaxy Z Fold8, el Pura X Max y el 18 Fold

El mercado de los smartphones plegables tuvo un sacudón trascendental esta semana con el lanzamiento del primer teléfono plegable de Apple , el iPhone Duo . Este dispositivo llega para competir de forma directa contra los referentes ya consolidados de la industria, con la serie Galaxy Z Fold de Samsung, la propuesta de Xiaomi con su 18 Fold, y el pionero Huawei con el Pura X Max, todos ellos con el formato tipo pasaporte que se está transformando en el estándar plegable de 2026, y que queda a mitad de camino entre los clásicos flip (con tapita) y fold (tipo libro) que están en el mercado desde 2019 .

En términos de forma, los fabricantes apuestan por un diseño compacto tipo pasaporte que al desplegarse ofrece una experiencia similar a la de una tablet, con una pantalla rectangular.

De los cuatro, el iPhone Duo es el más grueso y pesado : 254 gramos y 5,2 mm de grosor cuando está abierto, con un chasis de titanio grado 5 y cristal Ceramic Shield en la pantalla frontal y en la parte trasera. El Xiaomi 18 Fold pesa 219 gramos y tiene un grosor de 5,02 mm abierto, protegido por Dragon Crystal Glass 3; el Huawei Pura X Max, 229 gramos y 5,2mm, con Kunlun Glass 2; por su parte, el Galaxy Z Fold8 pesa 201 gramos y tiene 4,5 mm de grosor desplegado, y usa Gorilla Glass Ceramic y Victus 2.

En las pantallas, Xiaomi alcanza un brillo máximo de hasta 4000 nits tanto en su panel exterior AMOLED de 5,38 pulgadas como en el interior de 7,58 pulgadas. Apple y Samsung se quedan en unos potentes 3000 nits de brillo pico.

El iPhone Duo equipa una pantalla externa de 5,4 pulgadas y una interna Super Retina XDR de 7,6 pulgadas con acabado nano-texturizado que le permite ocultar el doblez de la pantalla plegable; el resto de las compañías usa un acabado brillante, que es más revelador de la depresión que todos los equipos tienen donde se dobla la pantalla.

Samsung, mientras tanto, usa un panel de 5,5 pulgadas afuera y 7,6 adentro en el Z Fold8. En resistencia al agua y polvo, el equipo de Apple ostenta certificación IP68 , mientras Xiaomi cuenta con IP58 y el Pura X Max de Huawei con IP58/59 . Otro plegable con certificación IP68 es el Pixel 11 Pro Fold, de diseño tradicional.

Debajo del chasis encontramos lo mejor del silicio actual. Apple estrena el chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros, con CPU de 6 núcleos, GPU de 7 núcleos y un Neural Engine dual de 16 núcleos. Xiaomi sorprende con su procesador propio XRING O3 de 3 nm, compuesto por una CPU de 10 núcleos a 4,35 GHz y GPU G2-Ultra NX de 16 núcleos. Samsung confía en Qualcomm integrando el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Huawei en un Kirin 9030 Pro. En almacenamiento, el iPhone Duo arranca en 256 GB y llega hasta 2 TB , el Xiaomi 18 Fold ofrece hasta 1 TB con 12 GB de RAM, y Samsung llega a 1 TB apoyado por opciones de 12 GB o 16 GB de RAM.

Xiaomi busca el liderazgo en hardware fotográfico con un módulo firmado por Leica que integra un sensor principal de 200 MP , un teleobjetivo periscópico de 50 MP (con zoom óptico 3,5x) y un ultra gran angular de 50 MP . Huawei ofrece un sensor principal de 50 megapixeles, un zoom óptico 3,5x de igual resolución y un gran angular. Las compañías chinas son las únicas en ofrecer una triple cámara trasera en estos equipos.

Samsung equipa en el Z Fold8 Ultra una cámara principal de 200 MP , ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x (manteniendo un sistema dual de 50 MP en el Z Fold8 convencional). Apple adopta un sistema Dual Fusion de 48 MP (principal con zoom óptico 2x integrado y ultra gran angular), similar al combo de cámaras del iPhone 17.

En autonomía, Xiaomi incluye una doble batería con un total de 6000 mAh , compatible con carga rápida de 67 W por cable y 50 W inalámbrica. Apple implementa un sistema de doble batería con un total de 4700 mAh, que promete hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla interna y 44 horas en la externa, con carga rápida por cable (50% en ~20 minutos) y soporte MagSafe. Samsung ofrece 4800 mAh en el Z Fold8 con carga de 45 W por cable y 20 W inalámbrica con función PowerShare. Huawei usa un total de 5300 mAh con carga rápida de hasta 66 watts e inalámbrica de 50 watts.

En términos de tamaño y rendimiento general (estimado en el caso del iPhone Duo, que estará en preventa a partir del 16 de octubre y en las tiendas el 23 de octubre ) hay mucha paridad en el tamaño y funciones generales de hardware. Por lo que se vio en las presentaciones, y más allá de algún detalle como la forma en que el iPhone Duo gestiona las animaciones, todos estos equipos, sin importar su sistema operativo, hacen lo mismo, incluyendo tomar una app que se está viendo en la pantalla grande y continuar usándola en la externa, y viceversa, y adaptar elementos de la interfaz gráfica para uno u otro tamaño de pantalla y orientación.

El mayor diferencial del iPhone Duo es el sistema operativo : para los entusiastas de iOS ninguna de las opciones con Android (o con HarmonyOS en el caso de Huawei) aporta ventaja alguna, ni puede emular en forma total lo que aporta Apple, que es una integración absoluta entre el sistema operativo y el hardware (Huawei se acerca, pero por ahora solo ofrece el equipo en China); para los usuarios de Android está la libertad de elegir entre la implementación de Android 17 que hacen Samsung, Xiaomi, el próximo Motorola o lo que preparen Oppo, Vivo y otras compañías que ya tienen plegables tipo flip o fold (como el Oppo Find N6, el primero sin pliegue visible) y que preparan alternativas en formato “pasaporte”.

El iPhone Duo es, además, el más caro del segmento : 1999 dólares por el modelo de 256 GB, contra los 1899 dólares del Galaxy Z Fold8; el Xiaomi 18 Fold tiene un precio en China cercano a los 1650 dólares, lo mismo que el Huawei Pura X Max.

Aun así no es el plegable más caro: el recién presentado Huawei Mate XT2 , un plegable de doble bisagra (se despliega para llegar a las 10 pulgadas) tiene un precio en China de 3000 dólares.

Fuente: La Nación