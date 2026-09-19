Milei en la ONU: el gesto que espera de Trump, el encuentro con Netanyahu y la coincidencia con Kicillof

Javier Milei partirá este lunes a la noche rumbo a Nueva York, donde el miércoles 23 dará su tercer discurso como Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se impone un mensaje ante el recinto con su nueva agenda por la soberanía de las Islas Malvinas, asunto que ha estado presente como política de Estado en los discursos de todos los jefes de Estado argentinos. Probablemente, dicen en su entorno con suspicacia, agradezca a Donald Trump por sus declaraciones sobre el conflicto, que son algo favorables a la Argentina.

Milei hablará a la mañana de este miércoles. Tiene el turno número 11 entre los jefes de Estado de Nigeria (10) y Estonia (12). Y como todos los años, abrirán la Asamblea el presidente de Brasil, en este caso Lula da Silva, y Trump, el anfitrión.

Milei tendrá una agenda compacta, y por lo tanto recargada, entre encuentros con empresarios, por una parte, y miembros de la colectividad judía, como suele hacer cuando viaja NY.

Según supo Clarín , en Presidencia están organizándole su quinta bilateral formal con Benjamín Netanyahu , que encuentra en el libertario uno de sus más fieles aliados, en momentos en los que sigue enfrentando fuertes críticas internacionales por su política dura hacia la población civil de Gaza y el Líbano, en el contexto de la guerra contra el terrorismo que Milei le apoya sin grietas. Ese encuentro no aparece formalmente en la agenda difundida por Casa Rosada a última hora, pero en el comunicado se aclaraba que "se esperan nuevas actividades o encuentros en agenda, actualmente en proceso de confirmación".

Netanyahu has cut short his U.S. trip and dropped the planned Texas stop. He will now fly to New York on the day of his speech and return to Israel the same day.

Para el caso, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, busca contrarreloj la posibilidad de un nuevo encuentro con Trump, lo que al momento está complicado porque el republicano será anfitrión de más de cien líderes y representantes que lleguen hasta Nueva York.

Oxenford elogió por X esta semana el camino desregulador de la inteligencia artificial que propone Trump, peleado ahora contra los recaudos que buscan tomar algunos CEO de las tecnológicas, y ante las advertencias de que pueden haber fallas de control que afecten a la humanidad.

Falta poco para la dura batalla por el texto final de la declaración que tienen que acordar los líderes del G20 en Mar a Lago, Florida, a mediados de diciembre. Para entonces, Milei estaría cumpliendo dos decenas de viajes a Estados Unidos, adonde también estará el 5 de octubre (en Washington) haciendo campaña por Trump para las legislativas de noviembre.

Al llegar este martes, Milei disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y entregará el premio “Ohev Yisrael”. Y mantendrá un encuentro con el analista y empresario de origen mexicano Roberto Salinas. Y otro con el economista estadounidense de origen Xavier Sala i Martín, un neoliberal defensor de la globalización y que estudia los procesos de crecimiento económico.

A las 12 del miércoles, Milei hablará ante el emblemático recinto de la Asamblea General de la ONU y la comitiva argentina, que integrarán en primer lugar Karina Milei, la hermana y secretaria general, y el canciller Pablo Quirno.

Después, disertará en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y con el apoyo del International Republican Institute (IRI). A las 18, se reunirá con grandes empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas. Participarán unos 12 y 15 empresarios, y estará la muy conocida jefa de estas reuniones, Susan Segal.

Si bien no hay horarios para el encuentro con Netanyahu, ello podría darse en alguna de las actividades con la colectividad judía de Nueva York.

Habrá un encuentro con el rabino jasídico Simón Jacobson, autor del best seller "Hacia una vida significativa: La sabiduría del Rebe", del que el libertario es fanático. Jacobson le dijo en 2023 que "Dios lo había elegido para ser líder mundial".

El 29 de noviembre volará el primer vuelo directo de Tel Aviv a Buenos Aires, con dos rutas por semana. El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, y el ahora exembajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, trabajaron duramente en ese vuelo directo y también se está conversando sobre la posibilidad de firmar con los israelíes acuerdos científicos y universitarios. Pero además, buscan que Milei, con Santiago Peña, de Paraguay, y Abelardo De la Espriella, de Colombia, se unan para lanzar la iniciativa de acercamiento de América Latina a Israel a través de la firma de lo que llamaron Acuerdos de Isaac, que emulan a los de Abraham, con los que países árabes se acercaron a Israel.

Trump presiona a los laboristas británicos por Malvinas. Una presión que se basa en su reclamo a Londres para que aumente el gasto en Defensa y lo apoye en sus guerras en Medio Oriente. Y Reino Unido, a través de su canciller Ed Miliband, que es de origen judío, le reclamó a Israel que permita de una vez por todas la existencia de dos Estados, uno hebreo y el otro para Palestina. Londres llamó “terroristas” a los colonos israelíes que avanzan sobre la población civil de Cisjordania con actos de violencia.

Pero ni Netanyahu ni el Estado Israelí se ha expresado sobre la soberanía de las islas Malvinas de manera formal. Lo hizo su hijo Yahir Netanyahu de una manera informal. Y al mismo tiempo, evitan meterse en el conflicto abierto por Argentina contra la empresa israelí Navitas Petroleum, que promete con la británica Rockhopper extraer crudo de las islas en 2028. Son empresas sujetas a las sanciones argentinas. Es un emprendimiento "privado" y no estatal, sostienen en Israel.

En la agenda oficial del Presidente Milei no figura una eventual participación en el cóctel protocolar para los jefes de Estado visitantes que tendrá lugar el martes 22. No está confirmada tampoco la presencia de Trump.

El jueves, la única actividad prevista antes de su partida a la noche es la disertación en The Economic Club of New York , a las 13 horas.

La curiosidad de este viaje de Milei a Nueva York es que coincidirá con Axel Kicillof. El gobernador bonaerense y potencial rival del libertario en las presidenciales de 2027 participará el martes 22 y el miércoles 23 en un encuentro con inversores, empresas y dirigentes políticos. Y también asistirá a un encuentro en la Universidad de Columbia su ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El miércoles, Kicillof se reunirá con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y participará de una exposición en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia sobre las transformaciones económicas y políticas de la Argentina y la región. En ese encuentro también va a estar con el español, Pedro Sánchez , que hablará, como Milei ante las Naciones Unidas.

Fuente: Clarín