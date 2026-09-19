Marcha de la Bronca: la izquierda se movilizó a Plaza de Mayo para protestar contra Milei y le reclamó un paro nacional a la CGT

La izquierda se movilizó este sábado a la Plaza de Mayo bajo la consigna "La Marcha de la Bronca", una protesta que incluyó críticas al gobierno de Milei, cuestionamientos a los gobernadores y el reclamo a la CGT para que llame a un paro general. "Los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas", dijeron en el documento que leyeron en el acto central.

La convocatoria estuvo impulsada por el PTS, con Myriam Bregman y Nicolás del Caño como figuras más reconocidas de la política. También participaron otros partidos, aunque hubo un efecto arrastre de numerosos artistas que difundieron la protesta con videos en redes sociales.

El punto de partida fue el Congreso, cerca de las 15.30. Luego los manifestantes marcharon por avenida de Mayo rumbo a la Plaza de Mayo, donde se emplazó el escenario y los organizadores leyeron, pasadas las 18, un comunicado conjunto.

"Hay que organizar la bronca para acabar con la miseria y la entrega del país. Esta multitudinaria convocatoria demuestra que sobran las ganas de pelear, que hay una necesidad de organizarse y canalizar la bronca contra este gobierno y sus cómplices,", dijo Bregman , desde la marcha.

Siguió con cuestionamientos a la CGT y a los gobernadores. "Milei no llegó hasta acá en soledad, lo bancaron en el Congreso y los gobernadores también ajustan en sus provincias. Las conducciones sindicales firmaron en los hechos un acuerdo de gobernabilidad con Milei", añadió la dirigente del PTS.

Desde la manifestación, le puso nombre a sus acusaciones de complicidad: "Por ejemplo, el gobernador Osvaldo Jaldo, de Tucumán, quien dijo que le sacaría la peluca a Milei, pero ahora le cuida el pelo con shampoo y crema enjuague", criticó en diálogo con TN .

Por su parte, Del Caño sostuvo que "hay muchos laburantes peleando por sus puestos de trabajo, igual que el colectivo de la discapacidad que se mantiene en pie de lucha y lo mismo hacen los estudiantes y otros sectores que no se resignan". Por eso, apuntó contra "la dirigencia política", que plantea "que hay que esperar hasta el 2027, y viven de rosca, se nota que no les aprieta el zapato".

Además del PTS-Frente de Izquierda, también participaron organismos de derechos humanos, la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles y la Coordinadora Sindical Clasista.

El nombre de la Marcha de la Bronca aludió a la canción compuesta en 1970 por Miguel Cantilo , quien se sumó al llamado a movilizarse este sábado. Además, otros actores y artistas se involucraron en la organización, con mensajes en redes y videos convocando a la marcha. Entre ellos se contó a los actores Carlos Belloso, Norman Briski, Laura Azcurra y Maite Lanata, o los músicos Javier Malosetti, Daniel "Semilla" Bucciarelli, Richard Coleman y las bandas Bersuit Vergarabat y Los Gardelitos.

También asistieron los escritores Fabián Casas y Washington Cucurto. La lectura del documento conjunto corrió por cuenta de por la periodista y militante feminista Liliana Daunes y por la actriz Mirta Israel.

La consigna elegida por los organizadores fue "Organizar la bronca para derrotar a Milei". Según señalaron, el documento leído en Plaza de Mayo buscó "la bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas".

Uno de los ejes centrales fue el rechazo al ajuste y a las políticas laborales del Gobierno. El texto denunció el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo, el desfinanciamiento de hospitales y universidades y los recortes en discapacidad y programas sociales. También cuestionó la reforma laboral y reclamó su “anulación inmediata y total”.

También se descargaron contra los mandatarios provinciales aliados al Gobierno nacional. "Los gobernadores no son únicamente cómplices de este gobierno de ultraderecha. En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador: mantienen salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza, recortan la salud y la educación, precarizan el empleo público".

Afirmó que Milei “no llegó hasta acá solo” y cuestionó a las conducciones de la CGT y las CTA por medidas que calificó como aisladas. En ese marco, reclamó un “paro nacional” como parte de un plan de lucha hacia una huelga general.

En el comunicado conjunto también calificaron de " imprescindible" avanzar "hacia la derrota de Milei , sus cómplices y su plan motosierra: en las calles, organizando y movilizando toda la bronca obrera y popular, y reclamando un paro".

Otro capítulo estuvo dedicado a las luchas sectoriales: jubilados, trabajadores del Garrahan, docentes, universitarios, científicos, personas con discapacidad, organizaciones ambientales, pueblos originarios, movimientos sociales, mujeres y diversidades. El comunicado planteó que esos conflictos debían coordinarse: "Cuando las luchas se unen y ocupan las calles, podemos hacer retroceder al Gobierno”.

La deuda con el FMI también ocupó un lugar central. El texto sostuvo que el pago de la deuda implicaba quitar recursos a salarios, jubilaciones, salud, educación y vivienda, y reclamó directamente el “no pago de la deuda” y la ruptura con el Fondo. En paralelo, cuestionó el RIGI, el extractivismo, las privatizaciones y la concentración de tierras y recursos naturales.

En política exterior, el documento denunció la intervención de Estados Unidos y cuestionó la política argentina hacia Israel. Hubo respaldo a Palestina.

La Marcha de la Bronca tuvo réplicas en 60 ciudades argentinas. En provincia de Buenos Aires hubo convocatorias en 13 localidades, incluidas Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría y Tandil. También se replicaron movilizaciones en Córdoba, Salta, Santa Fe, Mendoza Rosario, Río Gallegos y Ushuaia, entre otras ciudades del país.

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Desde Política Obrera aclararon que no participaron de la convocatoria, pero fijaron postura con declaraciones en la misma sintonía que el PTS.

"Cada vez que necesitó sostén, Javier Milei encontró legisladores de distintos sectores del Partido Justicialista (PJ) dispuestos a negociar los derechos del pueblo", dijo Jorge Altamira. También apuntó contra el voto positivo de los bloques peronistas en el Senado por el pliego de 67 jueces enviado por el Gobierno.

Pd: Besitos anticapitalistas desde el segundo Plenario Nacional del ¡Ya Basta! 🫰🏼🔥 pic.twitter.com/UFsIp25Zzb

Marcelo Ramal, también del PO, afirmó: "Necesitamos un nuevo paro general de la CGT como parte de un verdadero plan de lucha nacional votado en asambleas y plenarios de delegados hasta derrotar el programa de las grandes patronales y el Fondo Monetario".

Por su parte, el Nuevo MAS no estuvo en la marcha. La convocatoria coincidió con el segundo Plenario Nacional del ¡Ya Basta". "Que tiemblen Milei y los fachos, que acá está la fuerza para enfrentarlo", dijo Manuela Castañeira desde el audistorio de la Facultad de Sociales de la UBA, en Constitución.

Fuente: Clarín