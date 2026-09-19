MADARIAGA: Una mujer fue atacada por un perro mientras circulaba en moto y reclamó por los animales sueltos en la calle

MADARIAGA

Imagen recreada digitalmente

Una vecina de General Madariaga relató el momento de temor que vivió este sábado cuando un perro se abalanzó sobre ella mientras circulaba en moto por calle Sarmiento, entre avenida San Martín y Doctor Carlos Madariaga.





Se trata de Yanina Otero, quien posteriormente compartió su experiencia en redes sociales y dialogó con CNM Noticias, donde contó que el animal comenzó a seguirla cuando circulaba por esa zona y que, ante el temor de ser atacada, intentó esquivarlo.





Según relató, primero frenó y se desplazó hacia el otro carril, por donde en ese momento circulaba un automóvil. La maniobra generó una situación de riesgo y estuvo cerca de producirse un accidente. Sin embargo, el perro continuó avanzando hacia ella y finalmente la alcanzó.





El animal, de tamaño mediano, atacó la bolsa que llevaba en una de sus manos, donde trasladaba ropa. La bolsa terminó rota y las prendas quedaron desparramadas sobre la calle.





“Yo la saqué barata”, expresó Yanina al recordar lo sucedido, todavía afectada por el momento vivido. Contó que se asustó y que terminó llorando por la situación, especialmente por el riesgo que había significado el ataque mientras circulaba en moto.





Después del episodio, varias personas que se encontraban en el lugar se acercaron para ayudarla. Yanina destacó especialmente a unos chicos que estaban comiendo en la zona y que colaboraron para recoger la ropa que había quedado tirada.





También contó que pudo detenerse más adelante y que una persona se ofreció a ayudarla con bolsas para poder trasladar nuevamente sus pertenencias, ya que la que llevaba había quedado completamente destrozada.





La vecina manifestó además su preocupación por la presencia de perros sueltos en distintos sectores de la ciudad y cuestionó qué organismo municipal se ocupa de intervenir ante este tipo de situaciones. En su publicación mencionó a Bromatología y planteó la necesidad de que se tomen medidas para evitar nuevos episodios.





“Yo amo a los animales, amo a los perros, pero así, estos perros sueltos en la calle pueden hacer un desastre”, sostuvo en su relato, al tiempo que remarcó que esta vez el episodio no terminó con lesiones personales, aunque sí con un importante susto y una situación de peligro vial.





Un antecedente en la misma cuadra





El episodio de este sábado tiene además un antecedente personal para Otero. En 2020, en la misma cuadra, había sido atacada por otro perro, que en aquella oportunidad le provocó una mordedura en uno de sus tobillos.





Tras aquel episodio, también había recurrido a las redes sociales para expresar su preocupación por la tenencia responsable de animales. En ese momento había escrito: “No adopten si no van a tomar la responsabilidad que se merecen para su cuidado, castren las perras que es gratis”.





Cinco años después, Yanina volvió a encontrarse con una situación similar en el mismo sector de General Madariaga. Esta vez, el ataque no terminó en una mordedura, pero sí provocó una situación de riesgo mientras se desplazaba en moto y daños en sus pertenencias.





La vecina decidió hacer público lo ocurrido con la intención de visibilizar el problema y reclamar que se analice qué medidas pueden adoptarse frente a los perros que permanecen sueltos en la vía pública.