La justicia comenzó a investigar los mil millones de pesos de sobresueldos en la Armada

El fiscal federal Ramiro González abrió formalmente una causa judicial para investigar la denuncia de la Armada Argentina por el pago de mil millones de pesos en sobresueldos a 23 personas , algunas de ellas sin vínculo con la institución. El fiscal solicitó este viernes las primeras medidas de prueba.

Entre ellas, pedidos de informes a la Armada, al Banco de la Nación Argentina, la declaración de testigos y una pericia informática, señalaron a Clarín fuentes judiciales. Ahora el juez federal Sebastián Ramos deberá resolver si las ordena.

La Armada denunció el martes pasado que a través de una auditoria interna detectó que entre julio de 2022 y enero de este año se pagaron 981.148.567,88 de pesos en sobresueldos a 23 personas a través de 645 acreditaciones bancarias. La maniobra se detectó con cinco casos en la liquidación de los sueldos de enero pasado y a partir de allí se comenzó a revisar períodos anteriores.

La operación irregular -que abarcó los gobiernos de Alberto Fernández y de Javier Milei - consistía en que una vez liquidados los sueldos se modifican los registros y los archivos de las acreditaciones de los pagos que debía hacer el Banco de la Nación Argentina. En esas modificaciones se incluían importes superiores a los que figuraban en los recibos de sueldo.

La denuncia la presentó el capitán de navío y jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio , y el principal apuntado es Ariel Atanasoff , también capitán de navío y jefe del Departamento Revista, de quien se dispuso su relevo preventivo junto con otras personas involucradas en el caso por decisión del jefe de la Armada, Juan Carlos Romay,

El departamento de Revista es el encargado de la liquidación de los sueldos y cuando en la Armada le pidieron explicaciones, Atanasoff dijo que él personalmente modificada el sistema para pagar de más y que lo hacía para ayudar económicamente al personal. Pero también se descubrió que la esposa de Atanasoff, María del Carmen Prieto, cobró 152.259.495,86 de pesos en 46 acreditaciones sin tener ningún cargo en la Armada.

La Armada informó que de los casi mil millones de pesos en sobresueldos el 44 por ciento lo cobraron solo cuatro personas que no trabajan en la Armada. Una de ellas es la mujer de Atanasoff. Las otras tres recibieron entre 90 y casi 100 millones de pesos.

Otro caso es el del capitán de corbeta Roberto Castro : cobró por su cargo en el exterior pero también como si trabajara en el país, lo que el sistema bloquea automáticamente. Pero además la esposa de Castro, quien trabaja como civil en la fuerza, cobró cuando tenía una licencia sin goce de sueldo. Castro fue jefe de Liquidaciones hasta abril de 2023.

La Armada informó que de los casi mil millones de pesos algunas personas devolvieron 42 millones y que desde que se descubrió la maniobra se modificó el área a cargo de las acreditaciones de los sueldos

El capitán de navío Castro Maggio se presentó este viernes en los tribunales de Comodoro Py y ratificó la denuncia. También presentó informes financieros de la Armada, planillas con las transferencias de los sobresueldos, las comunicaciones con el Banco Nación y las actuaciones internas de la Armada contra los acusados con su informe final.

Con eso, el fiscal González presentó el requerimiento de instrucción para comenzar formalmente la causa. En ese escrito, la Fiscalía detalló los nombres y apellidos de 24 personas a investigar, entre ellas Atanasoff y su esposa. También hay personal en actividad -la mayoría capitanes de corbeta y un suboficial primero-, retirados y personal civil que trabaja en la fuerza. Casi todos tienen o tuvieron vínculo con el Departamento de Revista que estaba a cargo de Atanasoff. Además de las cuatro personas que no tienen ningún vínculo con la Armada.

Con la denuncia, Atanasoff se presentó en la justicia. Las fuentes consultadas señalaron que lo hizo con un abogado para que lo defienda y tener acceso a la causa.

"El objeto de la presente investigación estará dirigido a determinar las circunstancias en que se habrían producido las modificaciones de los registros y archivos utilizados para la acreditación de haberes de la Armada Argentina entre julio de 2022 y enero de 2026, establecer quién o quiénes habrían intervenido en su generación, modificación, control y transmisión al Banco de la Nación Argentina, así como precisar el mecanismo mediante el cual se habrían incorporado acreditaciones sin respaldo en las liquidaciones aprobadas", explicó el fiscal González en su requerimiento.

También señaló que " deberá determinarse el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado Nacional y el grado de participación que pudiera corresponder a las personas beneficiarias, funcionarios, agentes o terceros que hubieran intervenido en la maniobra" .

Para eso, el fiscal le solicitó al juez Ramos cuatro medidas de prueba. Una es que la Armada de copia de los legajos personales de todos los involucrados y la nómina de todo el personal que trabajó en el Departamento Revista entre julio de 2022 y enero de 2026. También que declare como testigo Mauricio Borda , capitán de corbeta contador y Jefe de la División Contabilidad Presupuestaria y que fue una de las personas que trabajó en la auditoria del caso.

Las otras medidas requeridas fue que el Banco Nación informe todas las acreditaciones que hizo a las personas involucradas y que envíe los registros o archivos con las órdenes de pago que recibió de la Armada. Y por último que se haga una pericia sobre los equipos desde los cuáles se les pidió al Banco Nación los pagos. El objetivo de la medida es saber qué usuarios tuvieron acceso y qué registros fueron alterados. La Armada dijo que esos equipos fueron resguardados.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín