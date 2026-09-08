Michael Caine, actor de 93 años, sobre su desayuno: “No como azúcar, sal ni alimentos que aumenten mi colesterol”

Michael Caine es una de las grandes figuras de Hollywood y, a los 93 años , continúa siendo una referencia del cine internacional. A lo largo de los últimos años, el actor habló en distintas entrevistas sobre sus hábitos, su alimentación y el cambio de estilo de vida que adoptó para cuidar su salud.

Uno de los datos que más llamó la atención fue su particular desayuno . En una entrevista, le preguntaron qué había comido esa mañana. Caine respondió: “Hoy comí arándanos, yogur descremado y porridge. Soy un fanático de la vida sana” .

De esta manera, el actor explicó que había comenzado el día con arándanos, yogur descremado y porridge , una preparación de avena cocida muy habitual en los desayunos británicos.

En otra entrevista, el actor volvió a explicar que mantiene una alimentación cuidadosa y aseguró que evita determinados productos: “ Soy cuidadoso con mi dieta. No como azúcar, sal ni alimentos que aumenten mi colesterol ”, afirmó.

El porridge , además, no es un alimento nuevo en su rutina. El actor contó que su madre insistió durante su infancia para que lo consumiera todas las mañanas durante 15 años.

“ Mi madre insistió en que comiera porridge en el desayuno durante 15 años ”, recordó Caine al hablar sobre su alimentación cuando era niño. Es una papilla espesa y cremosa que se prepara hirviendo copos de avena en agua, leche o una bebida vegetal.

Caine también recordó que durante parte de su niñez vivió en una granja, donde tenía acceso a distintos alimentos frescos. Según relató, consumía verduras, pescado y otras comidas que estaban disponibles en el lugar.

Con el paso de los años, el actor comenzó a prestar mucha más atención a su alimentación. En 2017, cuando tenía 84 años, reveló que había eliminado de su dieta el azúcar, la sal y los alimentos con gluten , además de reducir considerablemente el consumo de alcohol.

En aquella época, Caine contó que había perdido alrededor de 30 libras, unos 13,5 kilos , y explicó cuál era su principal motivación. “Probablemente me caiga muerto hablando contigo, pero perdí 30 libras simplemente porque quiero ver crecer a mis nietos”, aseguró.

La decisión llegó después de una etapa de excesos. El intérprete reconoció que durante su juventud había fumado varios paquetes de cigarrillos por día y consumido grandes cantidades de alcohol. Con el tiempo, decidió modificar esos hábitos y prestar más atención a su alimentación y a su estado físico.

Fuente: TN