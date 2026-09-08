Senen Sosa, pintor en España: “Un ayudante cobra de 1100 a 1300 euros y un oficial de 1300 a 1600″

Senen Sosa , un pintor que trabaja en Madrid , compartió en su cuenta de TikTok un video en el que explicó cuáles son los salarios que puede recibir una persona que se dedica a este oficio en la capital de España.

Según detalló, el sueldo depende de forma principal de la experiencia, las habilidades y el grado de responsabilidad que tenga cada trabajador dentro de una obra.

En el nivel inicial se encuentra el ayudante o peón. Se trata de quienes todavía no cuentan con conocimientos avanzados de pintura y realizan principalmente tareas de preparación y asistencia.

“ Peón, que no sabe hacer mucho, encinta, protege, limpia, 1100 a 1300, neto ”, explicó Sosa en su video. De esta manera, un trabajador que recién comienza en el rubro puede recibir entre 1100 y 1300 euros netos por mes , de acuerdo con los valores mencionados por el pintor.

Entre sus principales tareas se encuentran encintar, proteger superficies y mantener limpio el lugar de trabajo, además de asistir a los trabajadores con mayor experiencia.

El siguiente escalón corresponde al oficial, que ya cuenta con mayores conocimientos técnicos y puede realizar trabajos que requieren más experiencia.

“ Ya un oficial un poquito avanzado, 1300 a 1600. Ese emplastece, sabe lijar, sabe hacer algunas cositas ”, explicó Sosa.

En este caso, el salario se ubica entre 1300 y 1600 euros netos mensuales . Entre las tareas que puede realizar aparecen el emplastecido, el lijado y otros trabajos propios de una obra de pintura.

Tip de precios de ayudantes ##600897785

En un nivel superior se encuentra el oficial de segunda, que cuenta con mayor autonomía y está preparado para resolver una cantidad más amplia de trabajos.

“ Avanzado ya, como, por ejemplo, oficial de segunda, 1600 a 1900, ¿no? Dijimos así. Ya ese ya está resolviendo bastante ”, señaló el pintor.

De acuerdo con sus cifras, estos trabajadores pueden cobrar entre 1600 y 1900 euros netos por mes.

La diferencia con los niveles anteriores está vinculada principalmente con la capacidad para resolver trabajos de manera más independiente y hacerse cargo de tareas que requieren mayor experiencia.

En el nivel más alto mencionado por Sosa aparecen los trabajadores más calificados, que pueden desempeñarse con un alto grado de autonomía y realizar trabajos especializados.

“ Y si es de primera, pues 1900 a 2500. Ya se va solo a las obras, hace alisado fino, hace trabajo ”, explicó.

Así, un pintor de primera puede alcanzar un salario de entre 1900 y 2500 euros netos mensuales, según la experiencia y las capacidades que tenga.

Una de las principales diferencias respecto de los niveles anteriores es la autonomía. Según describió Sosa, un trabajador de esta categoría puede trasladarse solo a las obras y encargarse de trabajos más complejos, como el alisado fino.

Fuente: TN