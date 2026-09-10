Mensaje conciliador de Karina Milei en la tercera reunión entre LLA y Pro con miras a 2027

La tercera reunión entre los dirigentes de La Libertad Avanza ( LLA ) y de Pro se llevó adelante este jueves en la Casa Rosada . Al igual que en los dos encuentros anteriores, participaron por el Gobierno el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem . Por el partido macrista se acercaron los diputados nacionales Fernando de Andreis y Cristian Ritondo .

La novedad de esta ocasión fue que la secretaria general, Karina Milei , se acercó a saludar a sus socios más fieles. “Estuvo Karina Milei” , confirmó Ritondo al salir del mitin. Ante la consulta de LA NACION , ahondó: “Nos agradeció el trabajo en conjunto, nos dijo que sigamos trabajando” .

Según el referente bonaerense, la secretaria general no envió ningún mensaje en particular dirigido al expresidente Mauricio Macri , a quien ellos llaman antes y después de cada instancia en Balcarce 50 para pasarle los detalles. De momento, en las charlas no hubo grandes avances ni definiciones de fuste. De hecho, sobre la eliminación de las PASO no hubo evolución en el diálogo.

En el cara a cara anterior , ambos espacios confirmaron que buscan un acuerdo nacional . En esa ocasión habían repasado las condiciones políticas de aquellos distritos que no gobierna ninguna de las dos fuerzas.

Esta vez, de acuerdo a lo que contó Ritondo a la prensa acreditada, evaluaron los territorios en los que ya hubo encuentros ente referentes locales de LLA y de Pro.

Respecto de los distritos que vienen más rápido en las conversaciones para una posible confluencia, el diputado nacional detalló: “Seguramente la provincia de Buenos Aires, los tres que gobernamos, Misiones, La Pampa...” . En esta última provincia, LLA promociona al vocero presidencial Adrián Ravier ; mientras que Pro sacó a caminar a Marita Mac Allister . Según fuentes al tanto, ambos dirigentes ya están en contacto.

En cuanto a las locaciones que sí gobierna su partido, Ritondo otra vez reiteró que en teoría Pro no quiere imponer condiciones, pese a que eso es lo que se debate tras bambalinas.

Según el macrismo, estos encuentros deberían servir para retomar la confianza en el vínculo. Sin embargo, ayer en la Cámara de Diputados otra vez volvió a quedar expuesta la autonomía del oficialismo y la baja coordinación entre ambas fuerzas.

LLA decidió dar quorum, arreciado por la oposición, que había conseguido el número para abrir una sesión díscola. Por el contrario, los diputados de Pro no bajaron a sus estrados hasta que se abrió el debate, con el justificativo reiterado de que no colaboran en jornadas que convoca el kirchnerismo.

Esta tarde Ritondo le bajó el tono a esos movimientos disímiles , dijo que no hubo ninguna queja de Pro sobre eso en el cara a cara de hoy y alegó que ese tema se debatió ayer en el Congreso.

Contó, asimismo, que a la charla que el presidente Javier Milei dará el lunes ante diputados y senadores libertarios no los invitaron. “Nosotros somos de Pro, el ámbito que tenemos es este [de las reuniones partidarias]”, refirió a LA NACION .

Desde la Casa Rosada dijeron que durante la reunión se habló del proyecto sobre las islas Malvinas y que Pro “se comprometió a acompañar” ; como así también que se abordó la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y la decisión de la jueza Marta Pascual de suspender allí la aplicación del Régimen Penal Juvenil por 60 días.

El Gobierno pretende que el partido de Mauricio Macri acompañe la reelección de Javier Milei. En tanto Pro, de mínima, supone un apoyo de los libertarios para conservar la hegemonía amarilla en la ciudad de Buenos Aires.

El expresidente, dicen los que lo tratan, busca agotar todas las instancias posibles para confluir y evitar que el kirchnerismo vuelva al poder. No obstante, su exministro de Hacienda Hernán Lacunza recorre los medios como precandidato de Pro para las próximas elecciones.

En paralelo, a la vez que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri -que no atraviesa el mejor momento con Mauricio-, intenta gestos con la Casa Rosada, LLA continúa con los dardos hacia su gestión.

Una muestra de eso fue el video que publicó este mismo jueves la legisladora porteña Pilar Ramírez , mano derecha de Karina Milei en la Capital, quejándose por una supuesta falta de atención de Macri a la zona sur.

“Está completamente abandonada: inseguridad, basurales a cielo abierto, baches y una red de transporte inexistente. En el sur y en el resto de la Ciudad falta orden”, arremetió Ramírez, apenas dos horas antes del tercer cara a cara en la sede del Ejecutivo nacional.

La Ciudad que no quieren mirar. La zona sur está completamente abandonada: inseguridad, basurales a cielo abierto, baches y una red de transporte inexistente. En el sur, y en el resto de la Ciudad, FALTA ORDEN. pic.twitter.com/4bFNEdGog1

Fuente: La Nación