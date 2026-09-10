La Cámara Federal anuló un tramo de la causa contra un exsocio de Martín Menem por contrataciones en Osprera

Con la firma de Pablo Bertuzzi , que juró la semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal anuló parte de los allanamientos y embargos ordenados en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre , exsocio de Martín Menem , por parte de Osprera , la obra social de los peones rurales.

La decisión pone en duda el futuro de la investigación justo en un momento de definiciones : Aguirre y el resto de los imputados fueron indagados hace un mes y esperaban que se defina su situación procesal.

Aguirre, un médico de profesión, había creado la empresa HTECH en abril de 2024 junto a su madre, María Casandra Mirabelli , y Stefano Zanetti , un empresario de 39 años. Cuatro meses después, Aguirre comenzó a asesorar a la primera interventora de Osprera, Virginia Montero, que admitió que se conocían de la actividad profesional y que lo convocó como un “experto en informática” . Pese a ese vínculo, Montero recomendó la contratación de HTECH por escrito en octubre de ese año.

En la causa se probó que tanto Aguirre como Montero se reunieron con Eduardo “Lule” Menem en la Casa Rosada. Los registros oficiales ratifican que esa reunión ocurrió el 5 de julio del año . “Por indicación de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, asistí a una reunión informal en la Casa Rosada, que entendí como una instancia institucional previa a la formalización de mi designación y destinada a que las autoridades nacionales conocieran a quien asumiría la intervención de Osprera, dijo Montero en su indagatoria.

A partir de su desembarco en Osprera, la empresa de Aguirre cobró $266.675.288,43 . El último pago data del 11 de julio de 2025, por un total de $18.838.429,80.

En su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, Aguirre justificó las transferencias millonarias y negó haberse involucrado en la elección de su firma, aunque él mismo era asesor de la interventora.

En los registros comerciales Aguirre aparecía como socio del presidente de la Cámara de Diputados desde 2019 en la empresa TR Nutrition SRL , dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. En abril de este año, Menem le vendió sus acciones a una mujer identificada Stephanie Daiana Dos Santos.

También declararon los dos interventores de Osprera y los socios de Aguirre por lo que la causa estaba en instancia de definiciones.

En ese contexto, la Sala II de la Cámara Federal, con la firma de Bertuzzi, Roberto Boico y Eduardo Farah, decidió anular el allanamiento en el domicilio de Montero, la primera interventora de Osprera , el secuestro de su teléfono y todas las pruebas que se extrajeron del mismo.

“Tengo a la vista suficientes razones para proponer al acuerdo la nulidad de órdenes de allanamiento realizadas en el marco del legajo de investigación 1 y de lo obrado en su consecuencia por la actividad procesal que las integra, fundamenta y ejecuta se llevó con exclusión de la intervención de las defensas ”, sostuvo Farah, que fue acompañado por Bertuzzi.

En otra resolución, la Sala II decidió este jueves dejar sin efecto los embargos ordenados por el juez Casanello sobre el patrimonio de todos los imputados.

Fuente: La Nación