Mayra Mendoza vistió un pantalón de Boca durante una sesión en la Legislatura, recibió críticas y salió al cruce

La diputada bonaerense kirchnerista Mayra Mendoza respondió a las críticas que recibió por la ropa que utilizó durante una sesión de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

La polémica se generó luego de que se viralizara un video en el que se la observa participando de la ceremonia de izamiento de la bandera con un saco azul combinado con un pantalón deportivo Adidas con las tradicionales tres tiras amarillas, una indumentaria que varios usuarios asociaron con Boca Juniors .

“¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso? ”, cuestionó en el inicio de su descargo en X.

La legisladora publicó el mensaje este miércoles por la mañana, después de que trascendiera la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras.

Asimismo, la exintendente de Quilmes sostuvo que los ataques que recibió reflejan “los prejuicios y el odio que han inoculado en una parte de nuestra sociedad” . Según planteó, parte de las críticas estuvieron acompañadas por descalificaciones vinculadas tanto a su identidad política como a aspectos personales.

“Creen que diciéndome ‘negra’ o ‘kuka’ me ofenden, o que con eso pueden solucionar alguno de los problemas que estamos viviendo. Quiero decirles algo: ‘kuka’ es una identidad de la que me siento profundamente orgullosa . Y ‘negra’ tampoco me ofende, soy morocha y me encanta ”, expresó en la red social.

Y añadió: “ Quienes se detienen en una boludez como esta lean también lo que está pasando a su alrededor y reflexionen”, expresó.

La diputada enumeró una serie de temas que, según ella, deberían ocupar el centro de la discusión pública. Entre ellos mencionó “las decisiones que toma la Justicia, qué pasa con nuestra soberanía, con nuestros recursos y, fundamentalmente, con las instituciones y la democracia”.

También cuestionó a quienes priorizan las formas por sobre el contenido en la evaluación de los dirigentes y funcionarios. “Quizás prefieren jueces vestidos de traje, solemnes, que se creen con derecho a decidir sobre sus vidas, su patrimonio y su libertad” , escribió.

“Personalmente, prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”, sostuvo.

La dirigente kirchnerista también explicó que utiliza la marca deportiva desde su juventud y confirmó su simpatía por Boca Juniors. Fue en ese contexto que formuló la frase que concentró buena parte de la repercusión de su descargo: “Soy de Boca, ¿cuál es el delito?”.

Mendoza además pidió elevar el nivel del debate y volvió a remarcar que la discusión sobre su atuendo resulta secundaria frente a otros asuntos de interés público. “Por favor, eleven el nivel” , reclamó.

“La ropa se cambia”, señaló luego. Y agregó: “Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos ”.

En el cierre del posteo, manifestó: “En serio: abran los ojos. Pero no para mirar la ropita. Para mirar lo que está pasando como argentinos” .

Fuente: La Nación