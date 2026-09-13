Más de 13 mil corredores participaron de la carrera solidaria más grande del mundo en Buenos Aires

Unos 13.000 corredores se reunieron en Palermo, Argentina , durante la 11° edición de la Bimbo Global Race para generar una donación de 260.000 rebanadas de pan destinadas al Banco de Alimentos. La prueba, considerada la carrera con causa más grande del mundo, transformó la participación ciudadana en una contribución directa para apoyar a sectores vulnerables.

El esquema de donación se estructuró mediante la entrega de 20 rebanadas de pan por cada persona inscrita en el evento. La histórica cifra de participantes alcanzada en la capital argentina permitió superar las 6,5 toneladas de alimento acumuladas, las cuales serán distribuidas a través de las redes asistenciales que gestionan la entrega de comida.

La propuesta central de esta iniciativa deportiva busca cumplir el objetivo de alimentar un mundo mejor uniendo el esfuerzo físico con la ayuda comunitaria . A través del compromiso solidario, el evento atlético refuerza la vinculación entre la promoción de hábitos saludables y la asistencia a comunidades que requieren soporte alimentario .

La jornada en el espacio público de Palermo registró una cifra récord de asistencia , consolidando la importancia de esta convocatoria en el calendario deportivo local . La alta afluencia reflejó una destacada respuesta del público ante una prueba de gran alcance internacional centrada en el impacto social positivo .

El certamen ofreció opciones inclusivas con recorridos adaptados de 3K, 5K y 10K , junto a un trayecto especial diseñado para los más pequeños. Esta variedad de categorías permitió que familias y atletas de todas las edades compartieran una experiencia que combinó la actividad física al aire libre con la colaboración solidaria .

Fuente: Clarín