Un motociclista alcoholizado atropelló a cinco mujeres en la peregrinación por la Virgen del Milagro en Salta

En Salta , cinco peregrinas que caminaban hacia la Catedral Basílica de la capital provincial en el marco de la procesión por la Virgen del Milagro, fueron atropelladas este domingo por un motociclista alcoholizado dentro del departamento de General Güemes.

El incidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana a la altura de la central térmica Termo Andes, sobre la Ruta Nacional 9 camino a la ciudad de Salta.

Tras el fuerte impacto, las cinco mujeres recibieron asistencia inmediata por parte de los servicios de emergencia. Dos de las accidentadas fueron derivadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes , mientras que las otras tres fueron trasladadas al hospital San Bernardo de Salta .

Medios locales informaron que ninguna de las víctimas sufrió heridas de gravedad y todas se encuentran fuera de peligro tras el siniestro.

Por su parte, el conductor de la motocicleta dio positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 0,53 gramos de alcohol en sangre , por lo que quedó detenido a disposición de la Justicia.

Las cinco accidentadas viajaban desde la localidad de Apolinario Saravia de forma independiente en un grupo reducido durante la Peregrinación del Milagro en Salta Capital celebrada este domingo, la que es una de las celebraciones religiosas más importantes de la Argentina.

La celebración incluye la Misa Estacional y la Procesión de Penitencia en honor a los Santos Patronos. En paralelo, miles de peregrinos recorren cientos de kilómetros desde los distintos puntos de la provincia de Salta hasta su capital provincial , enfrentando en muchos casos frío extremo y altura.

La celebración cuenta con varios días de actividades religiosas, como distintas misas y procesiones.

Para este año se implementó una aplicación que permite seguir el recorrido minuto a minuto y acceder a información de asistencia. Sin embargo, las mujeres heridas viajaban de forma independiente y no figuraban registradas en este sistema.

Al no figurar en la plataforma oficial, el grupo no contaba con el esquema preventivo de acompañamiento de la fuerza provincial para cuidar su tránsito en las rutas.

Desde la organización de esta plataforma aseguraron que, aunque caminar de manera independiente no está prohibido, recordaron la importancia de registrarse para que las fuerzas de seguridad sean capaces de brindar asistencia ante eventuales situaciones de riesgo.

Tras el accidente vial, las autoridades pidieron a los peregrinos mayor cuidado a la hora de transitar a pie por las rutas de la provincia, y para los conductores, se exigió reducir la velocidad, mantener distancia y circular con extrema precaución.

Fuente: Clarín