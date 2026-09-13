Detuvieron a una mujer que vendía por redes sociales turnos falsos para hospitales y sanatorios de Misiones

Una joven de 24 años fue detenida en Misiones, acusada de ofrecer por redes sociales supuestos turnos médicos a cambio de dinero .

Según pudo saber TN , la investigación comenzó a partir de una denuncia realizada por un funcionario del Parque de la Salud, luego de detectar publicaciones en las que se ofrecían turnos para distintas especialidades médicas en Posadas. Entre ellas figuraban clínica médica , pediatría , ginecología , odontología , traumatología y oftalmología.

Las personas que pagaban por las reservas descubrían el engaño recién cuando se presentaban en los hospitales y constataban que los turnos no existían.

Según la denuncia, los supuestos turnos eran para los hospitales Madariaga , Favaloro y Fátima , además de otros centros asistenciales. El monto que se cobraba variaba de acuerdo con la especialidad solicitada.

A partir de la presentación, la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones verificó las publicaciones y empezó a analizar los registros digitales. Luego, investigadores de la Dirección de Investigaciones Complejas y personal de la SAIC llevaron adelante distintas tareas para identificar a la persona que estaba detrás de la maniobra.

Con una orden del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Posadas, los efectivos allanaron esta mañana una vivienda ubicada en el barrio Unión de Itaembé Miní, sobre la calle 149.

Durante el operativo fue detenida una mujer identificada como Agustina López Pamela , de 24 años, y los investigadores secuestraron un celular Samsung Galaxy A23 azul, que ahora será sometido a pericias.

Los especialistas de la SAIC y Cibercrimen analizarán el dispositivo para determinar cómo se realizaban las operaciones , establecer el alcance de la presunta estafa y determinar si hubo más personas damnificadas.

La causa continúa en investigación y la joven quedó a disposición de la Justicia.

Por maniobras similares quedó detenido hace un mes Pablo Emanuel Thomas Llanes , conocido en redes sociales como “ doctor Lucas Miciones ”. El hombre está acusado de hacerse pasar por neurocirujano y utilizar nombres e identidades de profesionales reales para estafar a familias que atravesaban situaciones desesperantes.

Una de las denuncias que impulsó la investigación expone con claridad el mecanismo que habría usado el acusado. En julio, una persona buscó ayuda para que un familiar pudiera realizarse una resonancia magnética con contraste debido a un tumor óseo.

A través de una compañera de trabajo consiguió el contacto de “ Lucas Miciones” , quien se presentó como supuesto jefe de Neurocirugía del Hospital Fernández. La víctima lo había conocido previamente en el marco de una campaña solidaria y creyó que se trataba de un profesional que podía facilitar el acceso al estudio.

El falso médico aseguró que podía ayudar, pero afirmó que no contaba con el insumo necesario. Entonces pidió una transferencia de $110 mil a una cuenta bancaria a nombre de Hernán Exequiel Almeida, señalado en la investigación como quien habría facilitado su cuenta.

El dinero fue transferido. Después llegaron nuevas instrucciones y comunicaciones. Pero cuando la familia se presentó en el hospital, descubrió la verdad: no existía ningún médico llamado Lucas Miciones en el servicio de Neurocirugía.

Fuente: TN