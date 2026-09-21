Manuel Adorni presentó la justificación de su crecimiento patrimonial: dice que su enriquecimiento tiene “un sustento razonable y verificable”

El ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó este lunes la justificación patrimonial ante el juez federal, Ariel Lijo. En 78 páginas expuso los puntos centrales cuestionados por la Justicia, desde un incremento patrimonial del 119% y números inconsistentes hasta cifras sin sustento documental y tenencia de dólares sin respaldo. “La evolución patrimonial encuentra sustento razonable” , sostiene el escrito.

Después de casi cinco meses de investigación, el patrimonio de Manuel Adorni tiene, para la Justicia federal, más interrogantes que certezas . Por ese motivo, la fiscalía firmó el requerimiento de justificación, una instancia previa al llamado a indagatoria, y que cuestiona en veinte puntos la fortuna del ex Jefe de Gabinete.

“Adelanto desde ya que, según se demostrará, la evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, indica el escrito al que accedió Clarín .

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín