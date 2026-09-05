Malvinas: la Asamblea Legislativa en las islas emitió un comunicado en respuesta al discurso de Milei

La Asamblea Legislativa en las Islas Malvinas publicó un comunicado para expresar la postura oficial de sus representados ante el discurso del presidente Javier Milei del jueves por la noche en cadena nacional , cuando los definió como una “ población implantada en un territorio usurpado ”.

“Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí ”, asegura el escrito.

El documento, al que accedió MercoPress y difundido en nombre del cuerpo legislativo, sostiene que la elección de los residentes de las islas se mantiene intacta y cita los resultados del referéndum de 2013. En esa instancia, que contó con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus político actual.

El texto argumenta que la “ autodeterminación ” se funda en el derecho internacional, que no se altera por las expresiones de ningún gobierno y que cualquier avance “será considerado una violación de la seguridad nacional ”.

El escrito, emitido a nombre de la totalidad del cuerpo y sin firmas individuales, alude al jefe de Estado argentino una sola vez. “ Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros ”, remarca.

“Nuestra comunidad, establecida desde hace mucho tiempo, ha enfrentado presiones de este tipo muchas veces a lo largo de las décadas y, pese a ello, las Islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando”, agrega al respecto.

Las manifestaciones de los legisladores locales responden a la cadena nacional brindada por el Presidente este jueves por la noche. En ese mensaje, el mandatario sostuvo que las islas son argentinas “por historia y por derecho” .

Al mismo tiempo, anunció la firma de decretos para agilizar las sanciones de una ley contra las firmas petroleras que buscan operar en la zona disputada, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration .

Milei confirmó así el envío de casi 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países . A su vez, adelantó la firma de un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los fondos del Ministerio de Defensa con el objetivo prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego.

En tanto, en su comunicado la Asamblea Legislativa resalta el respaldo del Reino Unido , expresado desde Downing Street , ministros y parlamentarios. El comunicado no hace referencia a las sanciones anunciadas contra las empresas petroleras ni al proyecto Sea Lion , por lo que se limita, de manera exclusiva, a defender la postura sobre lo que consideran autodeterminación.

Uno de los funcionarios en expresar este apoyo fue Wes Streeting, el ministro de Defensa británico, quien respondió al anuncio presidencial con una publicación en redes sociales: “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en la Argentina que sobre las Islas Malvinas”.

“Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable ”, agregó.

El ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband , también respondió al anuncio argentino: “La posición del Reino Unido sobre las islas es inquebrantable. Son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños. Su derecho a la autodeterminación es primordial, fundamentado en el derecho internacional, y lo defenderemos con firmeza”.

Asimismo, un portavoz de Downing Street aseguró que “el primer ministro británico, Andy Burnham, apoya plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar”. Y resaltó: “ Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, de acuerdo con lo publicado por la cadena BBC .

Poco antes, otra vocera del gobierno británico había dado un mensaje: “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola . Ya son nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo”.

Fuente: La Nación