El Vaticano define los pasos del Papa en la Argentina y evalúa una agenda con contenido social

La misión enviada por el Vaticano, que recorrió esta semana con autoridades de gobiernos de distintos signos políticos los lugares que visitará León XIV en la Argentina, volvió a Roma y dejó algunas señales. En los tres días que el Papa permanecerá en el país, tomará contacto directo con la periferia y contextos de vulnerabilidad.

Entre las celebraciones masivas y los actos institucionales, la agenda de León XIN reservará un lugar para conocer y dar visibilidad a la obra del Pequeño Cottolengo Don Orione, que concentra en Claypole una población de 400 personas con discapacidades severas, abandonadas en muchos casos por sus propias familias. También visitará la cárcel de Devoto , el complejo penitenciario que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se propone mudar para “liberar a los vecinos de tener que convivir con un penal que no debería estar ahí”, según palabras que el funcionario transmitió en 2025 a la Legislatura porteña.

Si bien la agenda definitiva la dará a conocer la Santa Sede a mediados de este mes, no está previsto por el momento una visita a las villas o barrios populares, por lo que todo indica que esas dos recorridas marcarán el contacto del Santo Padre con los sectores que conviven con la marginación y la exclusión.

En las últimas horas, el gobierno nacional y la Conferencia Episcopal expresaron en un comunicado conjunto su “alegría por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede”. Celebraron la articulación entre el Estado y la Iglesia, incluso los gobiernos provinciales y municipales, y lo destacan como una “valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria”.

Fundado en 1935 por el santo Don Orione, cuyo corazón se conserva en la capilla de la institución desde el año 2000, el Cottolengo pertenece a la congregación Hijos de la Divina Providencia y se destaca como un centro de asistencia integral a personas con discapacidades severas y poblaciones vulnerables. En el último año, la crisis que afronta el sector de la discapacidad en la Argentina, atribuida a una retracción del Estado en la provisión de fondos, motivaron desencuentros entre la conducción de la Iglesia y la administración del presidente Milei.

En un predio de 50 hectáreas, la institución reúne en Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, unos 15 hogares, una escuela de educación especial, una lavandería, un campo de deportes, una huerta, una radio, un santuario y un cementerio.

En su último día en Buenos Aires, la misión de avanzada del Vaticano mantuvo un encuentro en la Cancillería. “La reunión fue muy buena”, deslizaron fuentes eclesiásticas, manteniendo la reserva sobre los temas conversados con funcionarios nacionales y la delegación de la Santa Sede, encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los viajes pontificios. Por parte del Gobierno estuvieron el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo , y el director de Comunicación de la Presidencia, Fabián Fernández.

León XIV estará en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Se p royectan celebraciones en Palermo, Luján y Córdoba, además de las visitas al Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

Como lo hacía Francisco, el Papa viene incluyendo en sus viajes pastorales visitas a unidades penitenciarias. Así lo hizo este año en sus viajes a Guinea Ecuatorial y a España. No es un dato menor, al respecto, la experiencia como capellán penitenciario que a lo largo de los años sumó el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien participó en las recorridas de la misión del Vaticano. En diciembre pasado, León XIV nombró a García Cuerva delegado pontificio para la Pastoral Carcelaria Internacional, un área a la que el Papa le da relevancia.

Según reveló hace unos días el arzobispo porteño, la propuesta es que el punto de convocatoria del Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, sea el escenario de la misa central en Buenos Aires y de un posterior encuentro del Papa con los jóvenes, posiblemente en una vigilia de oración, como se hizo en la visita de León XIV a España.

Se espera que una de las convocatorias más multitudinarias sea la misa que el Papa presidirá en la Basílica de Luján, en el último día, el miércoles 11 de noviembre, antes de partir a Perú, su patria de adopción. Repetirá, así, la celebración que en 1982 encabezó en el mismo santuario nacional Juan Pablo II, en los días finales de la Guerra de Malvinas.

También se evalúa una reunión con organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad política. Se pueden esperar llamados a la defensa de la dignidad humana y la condena a la exclusión social, en sintonía con los mensajes que animan el pontificado, inspirados en la línea pastoral de Francisco.

La agenda del Papa en el territorio bonaerense fue confirmada en las reuniones que la avanzada de la Santa Sede mantuvo con el gobernador Axel Kicillof y miembros de su gabinete, entre ellos su jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. También participó el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig.

Entre otros actos, el programa que aún debe definir la Santa Sede contemplaría un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y un homenaje al Libertador en la plaza que lleva su nombre.

En tanto, las actividades en Córdoba comprenderían una multitudinaria misa en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), un predio de 220 hectáreas con capacidad para albergar 600.000 personas, y una convocatoria en la Catedral mediterránea , ubicada en el corazón de las manzanas jesuíticas de la ciudad.

Fuente: La Nación